"Los sanitarios no están especulando con las mascarillas"

“La demanda de mascarillas se ha multiplicado por 8.000% y no es fácil atender una demanda así”, ha dicho este domingo en SER Consumidor Eladio González, presidente de FEDIFAR, Federación de Distribuidores Farmacéuticos. También ha negado que en su sector se esté especulando con las mascarillas: “Si alguien está especulando y vendiendo las mascarillas mucho más caras, no son sanitarios”. También ha explicado los diferentes tipos de mascarillas que hay en el mercado y su grado de eficacia frente al coronavirus, aunque ha insistido en que “no son necesarias en nuestro país”.

Sobre el caso del coronavirus hemos de otra derivada: los viajes y su posible anulación. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha pedido “flexibilidad” al sector de los viajes para los usuarios que quieran anular viajes a zonas con problemas. En la misma linea se ha pronunciado el presidente de FUCI: “legalmente no están obligados a admitir devoluciones o cambios pero si se denuncia habría que saber si un juez lo entiende como una causada fuerza mayor o no”.

Agricultores: “hay margen para que lo consumidores no paguen más”

Las medidas del gobierno para mitigar las demandas de los agricultores, ¿les satisfacen o no? Lo hemos analizado en SER Consumidor con Miguel Blanco, secretario general de COPAG; con Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, y con Ignacio Magarzo, director general de ASEDAS ( Supermercados).

Los dos primeros, bastante “satisfechos sobre el papel”. No tanto la distribución. Blanco ha dicho que “hay margen suficiente para que con un precio justo para nosotros el consumidor no pague más”, algo ue no ve tan claro el director general de Asedas, que no ve muy viables” algunas de las medidas adoptadas por el gobierno”. También ha insistido Blanco en que en este problema “productores y consumidores debemos ir juntos”. Ramos por su parte ha dicho que confía en que a las medidas aprobadas, “que venimos reclamando desde hace mucho, no les ponga ningún reparo Competencia. No somos un cártel”.

El caso FNAC

Además, con Rubén Sánchez, de Facua, hemos analizado el lío de la sentencia de la Junta Nacional Arbitral con el caso de FNAC - vendió un teléfono móvil en una oferta que resultó ser un error a un precio mucho más bajo- y la llamada a los usuarios afectados para que puedan llevar a cabo sus reclamaciones. También hemos conocido las medidas que quiere poner en marcha el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en defensa de los consumidores como el Plan Geneal de Consumo Saludable o el marco sancionador que proteja a los usuarios antes los fraudes de las grandes empresas.