"Los sanitarios no están especulando con las mascarillas"

Las mascarillas para evitar el contagio de coronavirus no son necesarias en España. La situación no es grave y, aún así, este producto está agotado en muchas farmacias desde hace semanas. La alternativa para muchas personas pasa por la compra online, mercado donde el precio se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas. Entonces, ¿quién está especulando con las mascarillas?¿Por qué están agotadas? Eladio González, presidente de FEDIFAR, nos sacó de dudas el domingo en SER Consumidor.

A pesar de que las mascarillas están agotadas en los principales puntos de venta, “no se ven muchas por las calles”, comentó González. Pero quiso tranquilizar a la población y aseguró que por ahora, “no son necesarias”. “La situación actual no es de riesgo”, aseguró.

“Los profesionales sanitarios no están especulando con las mascarillas”, aseguró tajante el presidente de FEDIFAR. Y dejó claro que no son los farmacéuticos los que están vendiendo por internet los 'packs' de mascarillas por precios de hasta 200 euros. “Está pasando con las mascarillas lo mismo que pasa con algunos medicamentos. No sabemos quién lo hace ni cómo lo hace... esto es lo que pasa con las ventas online. Pero desde luego no son los profesionales sanitarios", explicó.

Eladio González informó de que el precio de ciertos productos de farmacia puede subir, pero eso sí, siempre dentro de unos márgenes. “El precio puede aumentar si aumenta el gasto de costes de producción. Pero son subidas discretas, de uno o dos euros, no es la misma variación que en las cifras que vemos por internet”. Y añadió que la farmacia siempre se ajusta a los “márgenes establecidos” y la variación de precio siempre la provoca “el fabricante o distribuidor”.

Otro de los rumores que surgía en los últimos días era que las mascarillas se estaban vendiendo a China por un precio mucho más elevado de lo que se venden en España. Dato por el que le preguntamos en SER Consumidor y que el presidente de FEDIFAR también negó. “Yo no conozco ningún caso”, expuso. Y explicó que si las mascarillas están agotadas es porque “el incremento de demanda ha sido del 8.000%”. “Es imposible para las farmacias y laboratorios atender a esta demanda en un plazo tan corto”, comentó.

Tipos de mascarillas

Se venden muchos tipos de mascarillas. Pero en el programa, junto a Eladio González, recalcamos que el clásico modelo de mascarilla de papel no sirve para evitar el contagio. “Existen tres tipos. El FFP1, tiene capacidad para filtrar el 78%. Las recomendados por la OMS son los otros dos modelos: el nivel dos (FFP2) , que filtra un 92% y el nivel tres (FFP3) , que filtra un 98%”, explicó el farmacéutico. Y tienen un coste de “6 o 7 euros”, concluyó.