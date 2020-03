Carriço: "Al principio me pensé la oferta del Wuhan, pero me garantizaron que la seguridad iba a ir bien"

Daniel Garriço, central del Sevilla vendido al Wuhan, pasó por El Larguero para explicar cómo afronta su nueva etapa en la Superliga china tras siete temporadas en el club hispalense.

Cuando le preguntaron si el hecho de que Wuhan fuese el foco inicial del coronavirus le hizo pensarse mejor la oferta, el central fue claro: "Sí, al principio sí".

"Cuando salió el interés del club, había más clubes chinos interesados. Yo me fijé que era la ciudad que salió el foco del virus, pero me garantizaron que la seguridad iba a ir bien. Y que casi todo el mes de marzo iba a estar aquí. Dijeron que cuando empiece la liga también será difícil volver a la ciudad, se jugará fuera", añadió.

"He estado esta semana con los compañeros, pero es más complicado para los chinos. Imagínate que esto le pasa a tu familia y estás un mes fuera de pretemporada: no se pueden comunicar y no saben si un familiar está enfermo. Tiene que ser muy jodido", explicó.

Entre las medidas tomadas por el club, está la de pasar la pretemporada en Marbella. "Me avisaron que el club iba a estar de pretemporada aquí y cuando todo esté más tranquilo y se pueda volver, volveremos a China, aunque sea jugando en otras ciudades", explicó.

" Hace diez años con esta situación nadie pitaría, pero el Sevilla tiene ahora mucha exigencia "

Sobre su último día en el club, el jugador admitió haberse emocionado. "Te reconocen tu trabajo, todo lo que has hecho por el club. Han sido siete temporadas y una decisión difícil por salir a mitad de temporada. Pero así es el fútbol", explicó.

"El Sevilla me ha marcado mi vida y mi carrera. Siento los colores y siempre va a ser un 'hasta luego'. Nunca se sabe el día de mañana y todo puede pasar en el fútbol. No sé lo que haré en el futuro", añadió.

Respecto a los pitido a Lopetegui y los gritos de "Lopetegui dimisión", el jugador dijo que: "Es una señal de que el club ha evolucionado y he mejorado en los últimos años". "Hace diez años con esta situación nadie pitaría, pero el Sevilla tiene ahora mucha exigencia, no vale sólo con ganar. Casi te exigen la Champions", concluyó.