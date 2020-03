El coronavirus en el patio del colegio

En los recreos, en las plazas y parques de este país ya se juega al coronavirus. Es un pilla pilla clásico pero en el que hay que evitar que quien la para te coja porque es el coronavirus. La realidad se manifiesta en los juegos infantiles y la realidad es que la enfermedad está aquí, que se habla de ella en todas partes y que el tema, lógicamente, ha llegado también a las conversaciones de los más pequeños.

"Un chino salió de su casa por la noche y se comió un murciélago..." Así empieza la explicación de un niño de 8 años sobre el origen del coronavirus😂

Una delicia de reportaje de Sonia Ballesteros en La Ventana

Queríamos saber lo que saben, si les preocupa, cómo se informan, si toman precauciones… Así que nos hemos reunido con un grupo de niños y niñas de tercero de primaria del colegio madrileño Los Peñascales. Casi todos tienen ocho años, alguno nueve y nos cuentan que en la clase, de momento, no han hablado del tema pero que sí lo hacen entre ellos a la hora del recreo. Es curioso, pero en este grupo, el tema a las niñas les interesa mucho menos que a los niños. Sus fuentes de información son los padres, la tele y lo que les cuentan sus compañeros.

Excepto una de las niñas del grupo, todos tienen claro lo qué es el coronavirus y me explican que se trata de una enfermedad contagiosa. “El primer avistamiento tuvo lugar en China”, me dice Ulises que está bien informado y es partidario de la teoría de que un murciélago mordió a un pangolín que alguien se comió y ahí está el origen de todo. No sólo saben qué es y de dónde procede este virus además tienen muy claro que afecta más a los mayores y que hay que lavarse muy bien las manos para prevenir posibles contagios. Lo mejor es escuchar cómo lo cuentan.