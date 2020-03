Imanol Alguacil: "¿Derbi vasco en la final? Sí, sería muy bonito para Euskadi"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, fue muy contundente tras clasificarse para la final de la Copa del Rey 32 años después. "¿Una final vasca? Sí, sería muy especial para Euskadi", explicó en El Larguero.

"Sí quiero derbi vasco en la final. Me cae especialmente bien el Granada, pero evidentemente para Euskadi una final vasca... sería bonito. Nosotros ya hemos conseguido lo que teníamos que conseguir. Somos el único equipo que hemos llegado a la final ganando todos los partidos", comenzó a explicar.

Sobre cómo ha vivido todas las eliminatorias, el técnico vasco dijo que: "tanto en Liga como en Copa el equipo ha sido fiel. Una manera de comportarse en cualquier campo y es lo que nos ha hecho llegar aquí, con equipos grandes y modestos".

El entrenador de Orio explicó cómo vivió sus tiempos como jugador compartiendo vestuario con Bixio Gorriz, comentarista de Carrusel Deportivo. "Cuando yo entré en el primer equipo, me sentaba al lado de Bixio. Era uno de nuestros referentes, por su manera de ser, por lo que ha sido... eso se vive o es difícil de explicar. Me he cambiado al lado de él y para mí eso no se explica", explicó.

Por su parte, Gorriz le respondió. "Lo importante que es un vestuario. La Real tiene grandes jugadores, pero él los hace mejores. Es un tío muy guipuzkoano, muy de Orio, pero es un tío muy profesional. Les veo jugar y me encantan cómo lo hacen", concluyó.