Manu Carreño: "Él es el que podría sentirse más ofendido y parece que no"

Eder Sarabia, segundo entrenador del Barça, fue captado por las cámaras durante el Clásico visiblemente molesto con la actuación de sus jugadores y profiriendo insultos a algunos.

Adrià Albets explicó en El Larguero que el tema se ha discutido "de manera informal" en el club cule, pero que no "le dan más importancia". "Hay quien piensa que Sarabia debería controlarse, más que nada porque se utilizan sus palabras para hacer daño", explicó Albets.

"Él es el que podría sentirse más ofendido y parece que no"

En el Sanedrín de El Larguero Jordi Martí, Julio Pulido, Antonio Romero, Manu Carreño y Miguel Martín Talavera debatieron el asunto.

Manu Carreño: "Debería molestarle a Setién y parece que no. Es el que podría sentirse más ofendido y parece que no. Pero sí molesta a los jugadores, ahora, ¿hay que hacer caso a los jugadores? Ellos ya han visto la efusividad de Sarabia y alguna vez Setién ha tenido que aclarar que él es así".

"Ellos no le han dado más importancia, pero sí les molesta que públicamente quede claro un tipo de comentario que agradecerían que se hicieran en privado. Esto es el vestuario del Barça, para lo bueno y para lo malo", concluyó el director de El Larguero

Jordi Martí: "Veremos a otro Sarabia. He hablado con futbolistas porque no es fácil. Esto es frecuente en los banquillos, sobre todo si no están pendientes de las cámaras. Un banquillo del Barça requiere un poco más de contención y menos excitación. Creo que esto se le habrá hecho llegar a Sarabia".

Antonio Romero. "A mí que la gente me explique qué hizo por intentar mejorar la lectura del partido a Setién. Son todo rajadas, como las podría hacer un aficionado. Él es el segundo entrenador del FC Barcelona. Para mí se extralimitó en sus ocupaciones. A mí que me explican qué dice para mejorar el rendimiento. En ningún momento dice para mejorar algo".

Julio Pulido. "Eso lo hace también la función constructivas. Pero es verdad que no hay nada positivo en todo el relato. Yo, sinceramente, no he visto a muchos segundos sobreactuar de esta manera. No digo que no haya segundos que no rajen, pero no he visto segundos así. En los próximos días veremos la trayectoria de la cornada".

Miguel Martín Talavera. "A quién más le tiene que molestar es al entrenador. Si al entrenador no le molesta, él verá. Además, cuando estás en un club como el Barça o el Madrid, la repercusión es mucho mayor. Lo que hizo el otro día en el Bernabéu lo lleva haciendo siempre: en el Betis, en Las Palmas..."