Ramón Besa: "Me parece de aplaudir, el Barça no tuvo ese detalle en la mayoría de sus jugadores"

Este domingo el Real Madrid dio un golpe importante en LaLiga al imponerse por 2-0 al Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu y recuperar el liderato de la clasificación, algo que necesitaban y mucho tras la derrota en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City.

Este martes, Manuel Jabois y Ramón Besa ofrecieron su siempre certero y experimentado punto de vista acerca de los principales temas de actualidad que nos ha dejado este nuevo Clásico.

Análisis y consecuencias del Clásico

Manuel Jabois. "La victoria en el Clásico me supo a mucho. El Real Madrid se jugaba muchísimo. Se podía haber desconectado de LaLiga y con un pie fuera de la Champions a primeros de marzo. Algo muy peligroso sobre todo en un club con las tendencias que tiene el Real Madrid cuando no tiene nada que hacer".

Ramón Besa: "Si tenemos en cuenta lo que se discutía hace tiempo, dos maneras de entender el fútbol con dos entrenadores como Mourinho y Guardiola, pues creo que el litigio era más local. Creo que hay una cierta regresión en los dos equipos. Veo que el Real Madrid tiene posibilidades de rehacerse y en cambio al Barcelona no le alcanza ni para ganar en el Bernabéu, siguiendo la famosa frase de Messi. El partido para mí desde el punto de vista del Barça es la metáfora de la situación del Barça. Bueno todavía sirven, démosles un poco más de confianza, sí, sí... pero luego pasa lo de Roma o lo de Anfield. El Barça es un equipo que cuando le hacen jugar de la manera que no quiere jugar, no sabe. Se vence. No tiene esa rebeldía. El Madrid con un par de bufidos espantó al Barcelona. El Madrid por casta, por juego... el Barça sólo puede ganar por fútbol, por lo demás no".

Vinicius

Ramón Besa: "El partido era tan chato, por decirlo de alguna forma, que cuando hay un jugador que tiene regate, que tiene desborde, valentía... nos parece un jugador de otro nivel. Las condiciones que le faltan a Vinicius para trascender como una gran figura es acabar mejor las jugadas, no olvidemos que el balón no iba dentro. La jugada sí que tiene mucho mérito".

Manuel Jabois: "No sé si me equivoco pero no sé hasta que punto Piqué le va dando espacio como diciendo 'acábala' que tengo a Ter Stegen en el primer palo y yo me ocupo del pase atrás. Porque el peligro de esa jugada era el pase atrás, si llega alguien es medio gol".

Ramón Besa: "Fue el jugador que nos reconcilió con el fútbol de toda la vida. No tengo capacidad para discernir si va a ser más o mejor, pero los delanteros se supone, salvo que los técnicos nos desmientan, están para el uno contra uno, para desbordar... para mojarse al fin y al cabo. Cuando dos equipos están como el Barça y el Madrid con precauciones y aparece un jugador valiente, a mí me parece de aplaudir. El Barça no tuvo ese detalle en la mayoría de sus jugadores".

Manuel Jabois: "La pidió muchísimo, todo el rato. Le pueden salir mejor o peor las cosas, pero da alegría que tenga el balón. No es un tipo previsible y tiene una punta de velocidad tremenda. Levanta al Bernabéu porque tenemos muchas ganas de que sea estrella. Además cuando falla hacemos una cosa con Vinicius que apenas se hace en el Bernabéu: se le mira el carnet y se dice bueno, tiene 19 años".

Eder Sarabia

Ramón Besa: "Cada uno hace lo que le parece. Si le pones una cámara a Eder Sarabia en cada partido le podrás sacar muchos comentarios. Entiendo que algún jugador pueda sentirse molesto y que pueda pedir explicaciones, pero a mí no me sorprende. Eder Sarabia es así y creo que no lo dice con mala intención. Lo que sí para mí demuestra es que la sintonía entre cuerpo técnico y jugadores no es la que tendría que ser".

Manuel Jabois: "Las imágenes me sorprendieron porque nos hemos acostumbrado ya a que hablen con la boca tapada por la mano. El hecho de que se le pudiesen leer los labios tan fácilmente pues fue una sorpresa. Quizás haya pecado de novato pensando que en todo un Clásico ninguna cámara iba a estar pendiente del banquillo del Barcelona. Y es verdad que hace un par de afirmaciones peligrosas".