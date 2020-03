No se a quien llamó machista el vicepresidente Pablo Iglesias, porque dice que no se lo llamó al ministro de Justicia, pero sí se lo llamó a los que hicieron retoques a la Ley de Libertad Sexual; retoques en los que hay algunos ministerios implicados, y entre ellos algunos comandados por mujeres con trayectoria feminista contrastada. Porque no va a querer decir Pablo Iglesias que las mujeres socialistas no son feministas o que siguen de manera disciplinada las órdenes de los hombres del Gobierno.

No sé si cuando habló de machismo el vicepresidente pensaba en las periodistas que, al menos, en esta casa sacaron la información sobre la deficiencias de la ley del Ministerio de Igualdad. O quizás llamó machistas a los directores de los medios que ya se sabe que con su machismo nos tienen a las mujeres sometidas y nosotras no sabemos más que obedecer.

No quedó muy claro el destinatario de su comentario pero si quedó claro que la crítica a la ley de la ministra Montero solo tenía una explicación, el machismo.

Pues bien. Esto no va ni de feminismo ni de machismo. Esto va de que las mujeres podamos defendernos con una ley impecable porque en ella va la supervivencia de muchas de nosotras. Por eso hay reclamar que esta, y cualquier ley que salga del Gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos, sea la mejor.

Los miembros más inexpertos del gobierno tienen que aprender a aceptar la crítica, y dejar de sacar el comodín del machismo cuando algunas de sus actuaciones se cuestionan. No va ni de machismo ni de competición sobre quien es más feminista, va de su responsabilidad para hacer bien su trabajo y por nuestra parte va de nuestra responsabilidad para hacer bien nuestro trabajo. Y en este caso nuestro trabajo era contarles que la Ley de Libertad Sexual elaborada por el ministerio de Irene Montero recibió objeciones y precisó de retoques de otros ministerios. Y esto es información, no es machismo.