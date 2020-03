Aitor Esteban: "No me veo de ministro, prefiero colaborar desde fuera"

Cuando Aitor Esteban es preguntado sobre su posicionamiento político, se declara como «de centro, a pesar de que no sabe por qué, muchos se empeñen en definirlo como de derechas». Aunque él mismo considera que las políticas económicas del Partido Nacionalista Vasco se inclinan más hacia el lado derecho, afirma que en cuestiones sociales no tienen problemas en competir con partidos de izquierda como Unidas Podemos: «Hasta Pablo Iglesias nos ha puesto de ejemplo en numerosas ocasiones las políticas sociales en Euskadi, políticas que hemos puesto en marcha desde el PNV», ha dicho el vasco en Buenismo Bien.

Esteban es uno de los políticos que más ha hablado de cuestiones como el feminismo de una manera muy natural, algo poco habitual en los partidos más conservadores, como ha señalado Manuel Burque. El vasco ha asegurado que no entiende por qué no existe una unión entre lo social y lo que él ha definido como "la verdadera derecha": «Creo que la derecha española es muy poco europea en este sentido. Si miramos hacia afuera, vemos que hay partidos de derecha en otros países mucho más ligados y defensores de temas sociales como el feminismo. Les queda mucho por avanzar, necesitan entender la política», subraya recogiendo la estela que ya dejó Eduardo Madina en su entrevista en Buenismo Bien hace unas semanas.

Durante la entrevista, se ha repasado el papel fundamental que jugó el PNV en la última legislatura a favor de Pedro Sánchez y reconoce no haber sido tentado con ningún ministerio, pero apunta que eso tampoco le ha importado: «Yo no me veo como ministro, no es nuestra aspiración. Podemos estar perfectamente colaborando en la gobernación desde fuera». Garantiza que no necesitan esos grandes cargos, sino que les dejen hacer sus políticas. «Por pedir, pediría que el Athletic ganara la Liga y la Copa», ha añadido entre risas.

En dos minutos de entrevista @AITOR_ESTEBAN ya se ha metido en un montón de charcos.

El sábado lo podéis escuchar. pic.twitter.com/qOX6hCWd5m — Buenismo Bien (@BuenismoBien) March 5, 2020

El portavoz del PNV en el Congreso ha contado cómo vive él las relaciones personales que existen dentro del hemiciclo con otros diputados. Confiesa que es de las legislaturas más convulsas que ha vivido en todos sus años de diputado: «La gente no lo sabe, pero estando allí se escuchan todo tipo de insultos y más especialmente en estos últimos meses». Ha reconocido que con los diputados de VOX no tiene mucha relación debido a sus desencuentros ideológicos: «Si te quieren ilegalizar, eliminar tu autonomía... Yo los coloco en un nivel pre-democrático porque se enorgullecen de tiempos pasados que no fueron mejores».

Respecto a la proximidad de las elecciones autonómicas en Esukadi que se celebrarán el 5 de abril, Aitor Esteban también ha querido dar su punto de vista. El vasco se sintió sorprendido como tantos otros cuando conoció la noticia de la candidatura de Carlos Iturgaiz a lehendakari, sobre todo teniendo en cuenta que el popular había sido degradado en las listas al Parlamento Europeo hace unos meses. «Pensé: joder, ¿no tienen más gente?», bromeó. No obstante, no sabe si esta decisión repercutirá en los comicios y dice no fiarse del todo de lo que dicen las encuestas, a pesar de que no sean muy favorables para el Partido Popular: «Nunca se sabe qué puede pasar, no hay que confiarse».

Esteban, por último, recuerda que intenta mantener el control en el Congreso y no dejarse llevar por las "pullitas" que otros diputados pueden lanzar en el hemiciclo: «Al final se trata de ir a hacer tu trabajo bien, mantener el control y no decir cualquier barbaridad que pueda dar una imagen que no te represente. Es cuestión de práctica y aprendizaje», ha asegurado el diputado.