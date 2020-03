El documental de Juan Solanas ha ido cambiando de nombre a lo largo de este periplo que comenzó en Cannes. Que sea ley, se titulaba, el eslogan que las mujeres argentinas gritaban en las manifestaciones a favor de una ley del aborto en su país. Mujeres que tiñeron la alfombra roja de Cannes de verde, el color que representa su lucha y que ha impregnado otras alfombras rojas y otros lugares como el Festival de San Sebastián. De modo que ahora el documental llega a nuestras pantallas como La ola verde

La película recorre comunidades agrícolas y lugares pobres y otros más acomodados de Argentina para recoger diferentes casos de mujeres que debieron someterse a intervenciones clandestinas o de familiares de mujeres fallecidas. Muchas de las mujeres son sometidas a violencia médica y a violencia verbal por querer abortar. Un castigo físico, el que sufrieron muchas mujeres que estremeció al director. "Lo que más me sorprendió fue la tortura por parte del cuerpo médico. No me lo esperaba. Me esperaba una tortura moral, con la palabra. No que no les pusieran anestesia o que las dejaran morir en el pasillo".

Solanas se ha limitado a filmar sin grandes encuadres, sin movimientos de cámara ni grandes decorados, para reflejar la crueldad por las que han pasado las mujeres. Hay testimonios atroces, como el de Ana María Acebedo, embarazada y con cáncer a la que no dieron tratamiento oncológico por no dañar al feto. También los familiares de Liliana Herrera, que murió en agosto del año pasado al desangrarse tras un aborto clandestino.

Cosas que siguen ocurriendo y que, alerta Solanas, pueden pasar en países donde se pensaba que todo estaba solucionado. "Queremos que sea ley en Argentina, pero también en el mundo porque yo estoy sorprendido que en democracias donde hace años que existe se está poniendo en duda", decía Solanas, que ponía el ejemplo de España. "No me puedo creer las declaraciones de las mujeres de Vox y, la verdad, es que me horroriza. Como guionista no me hubiese atrevido a escribir unas frases como esas por no caer en la caricatura. No lo es", añadía.

El director decía que Cannes podría ser un altavoz para que se volviera a votar esta ley. Ahora las mujeres lo han logrado, el presidente argentino, Alberto Rodriguez anunciaba esta semana que habrá votación.