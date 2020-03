Álvaro Benito: "Creo que desde el día de la Real en Copa se ha ido perdiendo ese rigor"

El Real Madrid se encontró con un Real Betis 'duro de roer' en el Benito Villamarín. Con las ideas 'nubladas', el conjunto merengue no pudo superar la prueba de esta jornada y acabó cayendo para cederle el liderato al FC Barcelona, que venció por la mínima a la Real Sociedad en casa.

Es por esto que nuestros expertos analizaron cada detalle del traspié del Real Madrid en Sevilla: "Yo creo que desde el día de la Real, en Copa, se ha ido perdiendo ese rigor", dijo Álvaro Benito Villar en referencia a la manera de afrontar los partidos del combinado de 'Zizou' desde esa dolorosa derrota que los dejaba fuera de la Copa del Rey.

Tras el 'pinchazo' del Madrid, nuestros expertos dieron con los puntos claves que causaron este resultado: "No ha sido un conjunto presionante (...) Yo creo que es responsabilidad de todos (...) El jugador debe dar unos mínimos (...) Es la reacción en cadena de no vivir la competición con la intensidad que requiere", dijo el míster de Carrusel, que fue precedido por Julio Pulido, que también expuso su opinión: "Creo que Zidane no es el culpable de la derrota de hoy", afirmó.

Para culminar el análisis, Álvaro Benito Villar expuso que "este año ha sido una oportunidad perdida para algún subalterno", en referencia al bajo nivel que presentan los equipos que habitualmente se encuentran en la parte alta de la tabla de clasificación de LaLiga y que lo han desaprovechado los demás.