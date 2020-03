El chico que evitó un suicidio: "El tiempo jugaba en nuestra contra, había que localizarle pronto"

David del Río entraba por segunda vez en un foro de Internet cuando encontró un hilo que le desconcertó. Bajo el título Carta de suicidio, un chico pedía consejos para escribir esa última misiva. "Vi que el resto de usuarios se estaba burlando y mofando de esta persona, en la línea contraria, le transmití un mensaje de ánimo, un mensaje de apoyo, incluso le escribí por privado incitándole a hablar conmigo o incluso a ponerse en contacto conmigo para animarle y no obtuve respuesta", explica David que, inquieto, volvió a meterse en el foro a la mañana siguiente. Lo que encontró le alertó aún más: "Él había contestado a las mofas y a las burlas pidiendo que no siguieran esa línea ya que se trataba de un tema serio". En ese momento, no lo dudó y llamó al 112. "A los 20 minutos se puso en contacto conmigo la Policía Nacional y se abrió un periodo de colaboración en el que les di datos del foro, del hilo… el siguiente paso era localizar a esa persona y el tiempo jugaba a nuestra contra, había que hacerlo lo antes posible".

LA HISTORIA Un joven vallisoletano evita a través de Internet el suicidio de un chico en Málaga

Gracias a esa llamada de David, la policía localizó a ese chico en Málaga y seguramente evitó un fatal desenlace: "No fue hasta las 7 de la tarde de ese día cuando la Policía se pone en contacto conmigo para decirme que se trataba de un caso real, que se habían personado en el domicilio y que era un paciente con depresión y en tratamiento con claras tentativas de suicidio".

David no ha vuelto a participar ese foro pero sabe que el responsable ha informado de lo sucedido al resto de usuarios. Lamenta esa "parte oscura del anonimato en la red, que da la libertad a ciertas personas de transmitir mensajes muy desafortunados" y pide que nunca se falte al respeto, "y menos a través de pantallas, que desconocemos la situación de la persona que está al otro lado".