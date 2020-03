Adrián San Miguel: "En los últimos partidos se ha visto que no somos inmortales y que todo puede pasar"

El Atlético visita Anfield este miércoles y bajo la portería del Liverpool no se va a encontrar por lesión el guardamenta titular del cuadro 'red', Alisson Becker. En su lugar estará Adrián San Miguel, portero español que ha pasado por Betis y West Ham y que llegó en verano a Liverpool para competir con el brasileño. Lo disputó casi todo al principio y ganó ritmo de competición. Pero desde hace varios meses no encadena encuentros consecutivos y el duelo de este miércoles se presenta como una nueva oportunidad para volver a tener esa continuidad.

El futbolista español se pasó por el micrófono de El Larguero y analizó el momento actual de su equipo después de unas semanas atípicas. Derrota en el Calderón, derrota frente al Watford 3-0 y fuera de la FA Cup entre semana tras caer en Stamford Bridge. "No sé si mejor ni peor, pero llegamos en una situación totalmente diferente. En aquel momento (antes del partido de ida) estábamos imbatidos, quitando al Nápoles que nos había ganado. Y te llega el Atlético y te gana 1-0. Ha habido un par de resultados que a la gente les ha hecho poner los pies en la tierra, que no somos inmortales, que al final somos once contra once en el campo y todo puede pasar", afirmó San Miguel.

Sobre quién es favorito o quién no. Sobre qué equipo acude con ventaja al encuentro. El portero español aseguró que quizá antes del partido de ida era el Liverpool, campeón de Europa y líder en la Premier. Pero ahora el Atlético cuenta con un resultado que "le ayuda a programar y plantear el choque en Anfield".

"Va a ser un partido de mucha intensidad, de mucha emoción, de muchas sensaciones. Anfield es un estadio que aprieta mucho. Aquí la gente está deseando que se acerque el miércoles por la noche", comentó San Miguel.

Alerta por Coronavirus

La preocupación en torno al Coronavirus también está copando la agenda dentro del deporte. Adrián San Miguel asegura que de momento en Inglaterra mantienen la tranquilidad viendo lo que está sucediendo en otros países europeos, donde por ejemplo en Italia se han suspendido todos los eventos deportivos hasta el próximo mes de abril. Sin embargo, la Premier dejó una imagen para la historia en el pasado fin de semana. Jugadores de Liverpool y Bournemouth no se dieron la mano en el comienzo del partido para evitar el contacto y por ende un posible contagio. Y San Miguel ha opinado sobre ello. "Quizá la medida que tomaron es un poco contradictoria porque luego tenemos los corners donde la gente se acerca a más de uno y el sudo de uno con otro. Después del partido nos dimos la mano porque es algo normal entre nosotros".