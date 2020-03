"No me gusta esa excusa, pero fue evidente": Álvaro Benito señala por qué el Real Madrid perdió ante el Betis

El Sanedrín de los exfutbolistas han comparecido con Manu Carreño en El Larguero un lunes más para analizar los tres focos que ocupan la actualidad futbolística en nuestro país: el impacto del coronavirus en el deporte español, la derrota del Real Madrid y su cesión del liderato al Barcelona y el adelanto del CSD de las elecciones de la RFEF.

Así vio el míster de la SER el bajo rendimiento de su Real Madrid, ¿tiene explicación?: "Pues no tiene mucha explicación, ni los propios protagonistas supieron dar una razonable. Tienes que exigirte a nivel competitivo unos mínimos, habrá más acierto o saldrán más las cosas pero hay que establecer unos mínimos de concentración, de sacrificio, de esfuerzo"

El exjugador blanco ya lo avisaba ayer en Carrusel antes del descanso: "Hay otros días que todo parece que se explica con la intensidad, y no soy muy amigo de eso, ayer se vio desde el principio, ayer fue evidente. El Real Madrid no presionó ante el equipo menos agresivo, el que menos balones roba. Ayer superaron ampliamente al Real Madrid y eso demuestra que no compareció a nivel competitivo"

Este partido de los blancos ha sido toda una decepción para la afición después de las malas sensaciones culés, sin embargo los de Setién se hacían con la victoria en el Camp Nou ante la Real Sociedad. En ese partido hubo una jugada polémica, la que le dio el gol a los culés, el penalti por mano de Le Normand, posterior a un posible fuera de juego de Arturo Vidal.

"Para mí no era fuera de juego ni mano, el jugador debe saber a qué atenerse. Los defensores van sin ningún riesgo, van realizando con acciones naturales, es ridículo que vayas a tapar a alguien corriendo y que te de en la mano y piten penalti, para mí eso no es fútbol" sentencia Álvaro Benito que demanda un protocolo de actuación claro e igualitario con todas las jugadas.

Unas decisiones arbitrales criticables que se juntan a una tendencia clara en la Liga española respecto a Real Madrid y Barcelona, que no son lo que eran. Por los jugadores que marcaban diferencias o por los que les rodeaban, sin embargo cualquier partido fuera de casa si no estás al 100% estos dos ya no son capaces de ganar con semejante suficiencia: "La clase alta de la liga ha bajado el nivel, eran los todopoderosos de Europa, los rivales a batir y ahora la clase media ha subido", afirma el analista de El Larguero.

Kiko Narváez

"El Real Madrid de ayer salió con los brazos caídos totalmente y con un Real Betis de los mejores de esta temporada, pero sorprendió con todo lo que te estás jugando pues que el equipo saliese en huelga, de brazos caídos desde el minuto uno"

Gustavo López

"El Madrid está perdiendo todo lo que había construido desde Mallorca hasta aquí, donde hubo un cambio gigantesco. Todo lo que había construido lo va perdiendo. Estamos viendo un Madrid muy roto, un equipo que está fallando"

Jordi Cruyff

"Se ha visto en esta Liga que un equipo así en tu estadio te come. Y es que el Betis enchufado es un buen equipo con mucho talento. Es la tendencia de la Liga"