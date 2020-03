Vera Fauna rebusca en la historia para hablar de la gentrificación de Sevilla

"Cerraron nuestro sitio otra vez", canta Kike Suárez (guitarra y voz) en Candelaria, la canción que abre el disco debut de Vera Fauna. El grupo sevillano expone durante casi 40 minutos un chillido contra la gentrificación que está sufriendo la ciudad de Sevilla ("A saber qué va a pasar todo es tan caro, quién ha visto mi ciudad, la están borrando, todos los rincones que eran parte de mi están cambiados") a base de guitarras ácidas y de poéticas (y refrescantes) letras que homenajean a artistas del lugar tan antagónicos como Fernando Mansilla y Papá Levante. Ahora, la banda se enfrenta a una de sus citas más importantes del calendario: el concierto de la Sala X de Sevilla este 13 de marzo.

Dudas y flores es un elepé colorista, singular y reflexivo que cuenta con dos principales ejes, según explica Kike, vocalista y letrista del grupo. "Una es la ansiedad y el momento vital de incertidumbre por el que estoy pasando como joven precario de 27 años (esas son las dudas) y la estrategia de resiliencia que es Vera Fauna para contar esas cosas en un formato muy bonito y florial (las dudas)". Un título de disco –el de Dudas y flores– bastante metafórico y que pasó una criba de otros títulos "absolutamente ridículos". Esta precarización de la que habla Kike, no solo se vive en sus carnes, lo mismo le pasa a Javi Blanco (guitarra), Jaime Sobrino (bajo y voz) y Juanlu Romero (batería), que juntos conforman esta banda sevillana que se siente a gusto en la psicodelia. Cobre, canción que cierra el disco, habla un poco sobre ese tema. Y es que la precariedad es un tema transversal del trabajo de Vera Fauna. Trabajo que por cierto ha gustado (y mucho) a su público, tanto que en Fuego y Chinchetas nos ha parecido ideal hablar de él a base de tuits.

GENTRIFICACIÓN: "El primer tema que abre el disco –Candelaria– es sobre cómo está Sevilla, cómo nos están echando de nuestros pisos, de nuestros barrios y están vendiendo la ciudad al turismo. Ya no es solo que estemos en un momento económico en el que la juventud se ha formado y está de títulos hasta las cejas y le están escupiendo en la cara desde el sistema productivo, sino que aparte en nuestra ciudad Sevilla se está convirtiendo en una sartén que nos quema el culo cada vez más porque se está volviendo cada vez más inhabitable", explica Kike mientras recuerda como su familia paterna fue expulsada del centro de la capital hispalense en 1961 tras un ainundación. Su abuelo sigue viviendo en el barrio de San Lorenzo donde han notado esa gran transformación de un pequeño pueblecito a una pequeña ciudad dormitorio de pisos turisticos ya que la zona está cerca de la zona monumental de Sevilla: "Esa es la parte de las dudas. Qué coño está pasando y qué coño va a pasar. La incertidumbre".

Sin embargo, esto de cantarle a la elitización residencial no es nuevo. "Aquí hay un montón de precedentes, como por ejemplo el Romance de pago de Pata Negra, Rafael Amador ya da unas líneas, el género literario Sevilla fugit o Añoranzas de la Alameda de 'El Pali' donde habla de cómo la alameda ya en los 70 era una cosa que se estaba perdiendo. Sin ir más lejos, los Pony Bravo sacaron en 2013 Turista ven a en Sevilla que es un himno. Que no estamos haciendo nada nuevo, en realidad es un tema que lo llevamos cantando 50 años".

PÚBLICO: La banda muestra "sorpresa" ante la aceptación del disco pese a que vieron que había mucha expectativa tras su fichaje por Purple Moon Records y los dos singles que adelantaron. "Somos un poco acomplejados y muy de andar por casa, no somos estrellitas ni anda de eso. Los tres días antes de que saliera el disco lo pasé mal porque pensaba que si a la gente la ha parecido tan redondo el tema de Colorada y de Los Naranjos, el resto del disco es un poco más reflexivo e igual no era lo que la gente estaba esperando", recuerda el vocalista de la banda. "Después la aceptación del disco ha sido super bonita y muy cálida. Es lo que buscábamos, un disco íntimo que a lo mejor no lo va a escuchar mucha gente pero que la gente que lo escuche se preocupe por la letra", añade.

SONIDO: "Juanlu (batería) tiene mucha sensibilidad porque parece que va cantando con los timbales. Tienen muchos golpes, muchas notas fantasma, tiene un rollo muy seductor tocando, te atrapa y te mete en el tema. Después, Jaime (bajista) se curra unas melodías… originalmente es guitarrista, aunque ha aprendido a llevarse muy bien con Juanlu y los dos se cosen a la perfección, va tejiendo melodías, por detrás de todo siempre hay un rollo melódico constante. Y no puede hacerse una línea de bajo así rollo kraut al uso de tres notas, no puede evitarlo. Siempre hay música en el bajo", resume Kike.

"Las guitarras son muy procesadas, muy llenas de efectos, muy torturadas para que estén al borde de sonar mal. Javi (guitarrista) es un genio de la armonía. En Candelaria hay como 4 cambios de escala, el tema empieza en una tonalidad y termina lejísimos de donde había empezado. Eso es Javi y su universo personal. Es un tío bastante introvertido, muy parco en palabras, aunque tras cuatro años con nosotros habla por los codos, pero tiene un universo personal muy tocho y eso se ve en la guitarra. A lo mejor yo llego con una rítmica básica para encajar la letra encima y siempre llega con una propuesta que te abre un montón de posibilidades". Mientras tanto, el tema de las voces, que es la labor del propio Kike es algo que nunca han sabido dónde ubicarlas, aunque esta vez le han dado "un papel más prominente" ya que la banda estaba "contenta" con las letras. "Están nuestras guitarras ácidas de siempre pero sí que es verdad de que te vas a enterar de qué estamos hablando", añade.

FERNANDO MORIENTES: Aunque no se consideran para nada futboleros, Vera Fauna ha colado el nombre de un delantero mítico del Real Madrid en el disco. "Lo de Fernando Morientes fue una cosa super impulsiva. No hay ningún tipo de reflexión más allá de que un colega nuestro no estaba muy bien de salud mental e hicimos una canción de cómo vives ese proceso de no saber cómo cuidarle y a la vez hacerle cierto daño. Entonces me acordé de que hace un tiempo vi a un chaval que estaba bastante perjudicado y llevaba una camiseta de fútbol remetida en un pantalón de chándal y la camiseta estaba comida. Pero se veía que era una camiseta cara de fútbol. Como no me acordaba del jugador dije, ea, Fernando Morientes. Y quedó así. No se alteró. Al principio era un nombre de trabajo para tener el tema ubicado y al final se ha acabado convirtiendo en el tema de la canción".

REFERENCIAS: Sevilla está plagada de bandas que, como Vera Fauna, están sacando la cabeza en la escena nacional. "Lo guay es que aquí en Sevilla somos colegas todo el mundo. Califato ¾, The Gardener... somos super colegas y siempre tenemos un tiro y afloja de que les damos alergia por ser indies (risas). Hay muy buen rollo. Con Miguelito de Derby Motoreta's Burrito Kachimba suelo ir a tomar cervezas… nos encontramos con todo el mundo", explica Kike Suárez. "Es una escena super prolífica y es difícil tener ubicado a todo el mundo pero que hay piña", continúa. Una de referencias de Sevilla de la banda es Pony Bravo (podéis leer la crónica de su último concierto en Madrid), "tanto musicalmente, como la manera que tienen de llevar el grupo y la implicación política". "Son como un pedazo de ejemplo y eso se nota en el disco", añade el integrante de Vera Fauna, que también destaca que su tío fue bajista de Kiko Veneno "y llevamos mamando su música desde pequeño". A su vez, recomiendan Leicomers como una de las "perlitas" de la escena sevillana que son más difíciles de ubicar. "Es un grupo que salio en 2016 y duró un año pero sacó un EP que todavía me lo sigo poniendo porque me parece una locura, son una pasada", destaca.

COLORADA: Para Vera Fauna existe una "santísima trinidad de grupos" que son Las Chuches, Las Niñas y Papá Levante y que "han sido tratadas super injustamente y se les ha metido bajo el yugo del hortera cuando los discos que sacaron son una auténtica pasada". Respecto a la canción Colorada que versiona la banda en su primer disco "es un poco de homenaje super sentido que hacemos a ese pop dosmilero de Andalucía", explica Kike. "Recomiendo un montón escuchar el disco de Las Chuches porque es una locura, está producido con super buen gusto y tiene todos los clichés estéticos de los años 2000 pero que en aquel momento estaban completamente admitidos y que está compuesto con muchísimo gusto".

Esto se suma a las versiones de canciones de reguetón/trap que también han hecho The Parrots, Cariño, Ginebras para que los indies bailen este género sin pudor. "Si estuviéramos en 2016 te diría que sí que es para eso, pero creo que esa narrativa se ha superado. Tanto los memes como incluso muchos grupos indies han ensalzado el tema del perreo. Hace tres años la cumbia era el reguetón de los modernos. Pero hay un tema colonial muy feo ahí porque por ejemplo, se le atribuye un montón de vicios como el machismo que le puedes encontrar en cualquier otro sitio… ¿has escuchado Loquillo?". "Sevilla es un contexto extraño para eso. Hay un montón de grupos indies, pero me encuentro con Miguelito Motoreta en la Sala Mandalar en Sevilla y nos podemos a perrear. Nos encanta la cultura pop, por ejemplo Sevilla también tiene una escena electrónica muy bestia y particular. Tengo una colega DJ que se llama Guacha Sabelo que también ha hecho que esos géneros aquí cobre mucha relevancia. No vamos a los típicos garitos que te puedes imaginar por las letras de Los Planetas donde los vinilos están sonando. No, aquí en Sevilla la gente es bastante salvaje y la gente sale a perrear en vez de a soñar con los años 60".

¿EL AÑO VERA FAUNA?: "Nos lo merecemos, hemos pasado 4 años más solos que la una", espeta. Por ahora, la banda se encuentra en pleno ecuador de su primera gira de conciertos con este disco. Ya han pasado por Mallorca, San Sebastián, Barcelona y Vic, y ahora se enfrentan a una de las fechas claves en su calendario que es la Sala X de Sevilla. Luego seguirá Cádiz, Madrid (20 de marzo en La Boite), Granada y Valencia si el coronavirus y el ministerio de Sanidad no dicen lo contrario. "Tenemos colegas por todo el Estado. Por ejemplo en Valencia están Mausoleo, La Plata… en Madrid Baywaves es prácticamente un grupo hermano… estamos súper acostumbrados a que la gente pase de gira por aquí y nosotros recibirles. Ahora nos toca a nosotros ser los invitados".

AMOR: Los Naranjos y Pancracio son como una secuencia. En la primera, Vera Fauna habla de un momento de "mucha crisis y ansiedad", mientras que en la segunda canción es "la consecuencia natural". "Los dos temas están muy relacionados con el amor porque Los Naranjos está basado en el trabajo fin de master de mi pareja. Ella hizo una autoenografía sobre su trastorno de ansiedad y pensé en que sería guay hacer mi propia autoenografía pero en forma de canción. Por su parte, Pancracio es una lectura un poco más desde arriba de cómo afronto las situaciones o como me veo actuando.

Letras muy viscerales. Es el método de componer de la banda: "Berrear en el local, luego escuchar esas grabaciones y de ahí escuchar lo que ha dicho el inconsciente. Ahí queda todo bastante transparente". En el disco está el amor, "clarísimamente", asegura el propio Kike pero también aparece de muchas maneras, por ejemplo en Candelaria hablan de Sevilla como si fuera una relación de pareja. "Hablamos de Sevilla como si fuese alguien con la que tienes una relación romántica, estás dando un paseo y te das cuenta que ya no tiene sentido, que ya no te ubicas, que el rollo este de "en esa esquina solías sonreír"… Estás anhelando algo que ya no está ahí".

MORAVIA 6: Esta canción se basa en un fragmento la novela Canijo de Fernando Mansilla. "Escribió sobre los años 80 en Sevilla y de La Bohemia en Sevilla, los subterfugios del centro, el tema del tráfico de drogas y todo aquello fue el momento previo a la catástrofe de la heroína en Sevilla donde cayó muchísima gente". Moravia 6 tiene este nombre porque esta la novela empieza en la buhardilla donde vive el protagonista de la novela y su pareja y está en esa plaza de Sevilla. Ya lo dicen en Candelaria, "ya nos avisó Mansilla se acabó el ultramarinos". "El propio Fernando Mansilla escribió una canción con su grupo que era Mansilla y los Espías que se llamaba Ultramarinos Contreras y dicen en la primera frase que "al final ganarán las grandes superficies"". "El género de que Sevilla se nos escapa entre los dedos es algo que ha sido constante a lo largo del tiempo y nos parecía guay rescatar a alguien que ya había hablado de esto. La música en Sevilla siempre ha estado preocupada por este tema", subraya.

ESPERANZA: En Cobre aparece la frase "no tienes que temer saldrá". Un mensaje esperanzador entre tanta ansiedad. "No pensaba que eso se percibía –se emociona Kike–. Así termina el disco, con una instrumental que va hacia arriba. Que aunque estemos jodidos, esa fantasía de que en algún momento estaremos bien ubicados y llevaremos una vida más digna, pues todavía existe".

ESTÉTICA Y EL FÍSICO: "Por un lado está la parte de la incertidumbre y después el marco estético. Somos muy amigos de la gente de Andalucía Über Alles que son un colectivo de punk de Sevilla y son muy amigos. Hemos tenido conversaciones con ellos de que en realidad una estética así preciosista no tiene que estar reñida con un compromiso social y con un pensamiento crítico". Dudas y flores es el título del disco y la portada. Ojos que lloran (dudas) y coloridas flores que representan también el sonido de Vera Fauna. Un arte de María Medem que también hace ilustraciones para New Yorker, Bombay Bicycle Club y The Growlers. "Nos conocemos de la universidad porque me juntaba con gente de bellas artes. Es una tía que ha pegado un pelotazo extraordinario y cuando estábamos pensando en alguien antes de sacar Somango dije de llamar a María. Pegamos un montón. El método con ella siempre ha sido pasarle las canciones sin decirle nada y ella interpretarlo. Siempre ha dado en el clavo".