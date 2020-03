Marino no renuncia a celebrar sus 100 años: "Con todo lo que yo he pasado; hasta en un campo de concentración"

Hace casi cinco meses conocimos a Marino Rodriguez Martín, decíamos entonces que tenía casi 100 años, que había vivido dos monarquías, una república, dos dictaduras y una democracia. Hoy, Marino cumple 100 años, y lo ha celebrado con toda su familia en el madrileño barrio de Moratalaz. En ‘La Ventana' hemos hablado con su nieto, Nico Rodríguez que ha estado presente en esa “comida muy especial. Quién cumple 100 años, ¿no?”, contaba en la SER

La historia de Marino | Un reportaje de Sonia Ballesteros Marino tiene casi 100 años, ha vivido dos monarquías y una república, tiene un nieto transexual y lleva 40 años leyendo 'El País'

Además, para Nico el 12 de marzo es doblemente especial porque además del cumpleaños de su abuelo también es el suyo y hoy ha cumplido 41 años. De hecho, asegura que nadie se cree que tiene esa edad porque todo el mundo que le conoce se piensa que es mucho más joven, algo de lo que responsabiliza completamente a la genética que les está legando su abuelo centenario: “A parte de que me cuido este señor nos ha dejado un legado muy importante a los Rodríguez”. Y es que él mismo está convencido de que siendo nieto de Marino podrá llegar perfectamente a los 100 años de vida.

Comida, regalos y coronavirus de por medio

La de hoy ha sido una comida de lo más normal, en una terraza de Moratalaz, con “unas bravas, unos chopitos, carne, pescado, cerveza y vino” de por medio y con un postre muy especial: “una tarta de una pastelería muy antigua de Torrejón de Ardoz que a mi abuelo le encanta”.

En el episodio de los regalos, a Marino “le han caído tres libros con imágenes de Madrid de los años 30 en adelante” y una sudadera muy especial que le ha hecho un primo de Nico: “Ha dibujado su cara y ha puesto en modo grafiti '100 años' y el pueblo en el que el abuelo nació. Y es una pasada”.

El coronavirus también ha sido protagonista de esta comida con Marino: “Un tema delicado”, decía su nieto sobre el virus pero que no impedido la celebración, eso sí, con precaución: “Hemos tomado las medidas, nadie se ha abrazado, no nos hemos tocado”.

¡Leche!, ¿no voy a celebrar esto? ¡Lo voy a celebrar!

Y es que Marino tenía clarísimo que no iba a renunciar a su cumpleaños, a la celebración de su centenario por el Covid-19: “¡Leche!, con todo lo que yo he pasado en mi vida, en un campo de concentración incluso que no he comido. ¿No voy a celebrar esto? ¡Lo voy a celebrar!”. Por tanto “hemos celebrado los 100 años del abuelo con las consecuencias que sean, pero ha sido un día para toda la vida”, contaba su nieto en ‘La Ventana’.

Para Nico su abuelo ha sido mucho más que un abuelo: “Le miras a los ojos y la solemnidad es él”, ha asegurado. Su relación ha sido más importante a medida que su nieto se ha hecho mayor y ha descubierto “el amigo y el adulto que es. Es un tío muy especial y muy amable, lo que le digas que te pasa él lo entiende”.