"Es importante hablar de la tasa de recuperación por coronavirus"

Según el último informe facilitado por el Ministerio de Sanidad, el número de infectados por coronavirus en España se eleva ya a más de 4.000 casos, un dato que se espera que aumente en las próximas semanas. Los primeros casos que salían a la luz de rostros conocidos en el país eran los de los políticos de VOX Javier Ortega Smith y Santiago Abascal, pero el virus ha llegado también a la izquierda: la misma Irene Montero contaba en su cuenta de Twitter que había dado positivo después de empezar a sentir algunos síntomas. Y no solo en España: el actor Tom Hanks o el jugador de baloncesto Rudy Gobert también son personajes mundialmente conocidos que están siendo víctimas de esta enfermedad.

En Buenismo Bien esta semana han hablado con Juan Carlos Villena, periodista deportivo del diario Las Provincias que ha sido noticia por ser uno de los primeros casos del virus en España. Villena se contagió a través de un compañero con el que estuvo en contacto y que viajó a Italia en el ya conocido Atalanta - Valencia celebrado el pasado 19 de febrero. El valenciano lleva 16 días ingresado en el Hospital Clínico de Valencia completamente aislado después de haber sufrido complicaciones al principio de su contagio: "Mi positivo en circunstancias normales hubiera sido para pasarlo en mi casa, pero tengo una apnea y eso hace que sea un paciente de riesgo", cuenta por teléfono.

Como se esta especulando rompo el silencio. Sí, soy el noveno caso de #Coronavid19 en Valencia. Quiero agradecer el interés y el cariño de toda la cadena de @GVAsanitat desde que aparecieron los síntomas. A todos los profesionales que desde ayer me están cuidando. Abro un #hilo — Juan Carlos Villena (@juancvillena) February 28, 2020

El periodista deportivo ha querido hacer un alegato a favor de la sanidad pública española: "Tenemos unos profesionales que no nos lo creemos, nos están cuidando muy bien. Son los mejores". Además, también ha mandado un mensaje de tranquilidad: "Si se están tomando las medidas extremas que se están tomando, no es porque el virus sea más grave, sino porque hay que evitar que se propague para que el sistema sanitario no se colapse".

El valenciano también ha hecho hincapié en la importancia de hablar de las personas que se están recuperando: "Oigo mucho cómo los medios de comunicación hablan de nuevos infectados y de las muertes por coronavirus, pero también hay que empezar a hablar de los negativos y las altas en los hospitales, que son muchas", comenta. Villena entiende la psicosis que se está viviendo pero, como infectado, le gustaría que se dejara de lado tanto alarmismo y que se tomaran las cosas con más calma: "Lo importante es frenar la curva, tomar conciencia de que no hay que ir a sitios donde pueda haber mucha gente y quedarse en casa todo lo que se pueda".

Los padres de Villena también han dado positivo por COVID-19 y están hospitalizados en el mismo hospital que su hijo. "Ellos están justo en la habitación de enfrente. El otro día abrieron las puertas de mi habitación y de la suya para que nos pudiéramos saludar desde lejos, fue muy bonito", cuenta el periodista. El valenciano ha asegurado que, si algo ha aprendido de este virus, es que se puede contagiar siendo asintomático, pues así le contagiaron a él y así contagió a sus padres. "Los dos están evolucionando muy bien, las personas mayores también se recuperan de este virus".

Mis padre y mi madre están en la habitación de enfrente. Llevamos 12 días. No nos podemos ver. Cuando nos traen la comida me asomo a ver si hay suerte. Las celadoras lo han entendido y han abierto a la vez su puerta. He logrado ver segundos a mi madre. Me ha mandado un beso ❤ — Juan Carlos Villena (@juancvillena) March 10, 2020

Juan Carlos Villena ha querido terminar afirmando que lo mejor es tomarse las cosas con ánimo y humor, y es el claro ejemplo de cómo hacerlo: "No tengo mucho que hacer en estar cuatro paredes, estoy devorando los libros que tenía pendientes, todos los podcast habidos y por haber... Menos mal que mis contactos me han dado la contraseña del WiFi y no me tengo que gastar los datos móviles", ha añadido entre risas.