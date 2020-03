"El novio está en cuarentena por el coronavirus": la pandemia también llega a las bodas

Ya hemos visto como el coronavirus está afectando a conciertos, cines, teatros, etc. Pero también, lógicamente, afecta a los enlaces matrimoniales que se celebrarán estos días en todas las partes del territorio español. Por ejemplo, en Asturias se están poniendo algunas medidas restrictivas para los matrimonios civiles.

En ‘Hoy por Hoy’ hemos hablado con Cristina Rosa Cavero, directora de Imagina tu vida, una agencia especializada en la organización de estos eventos, quien tenía programada una boda para este sábado. “A principios de semana se habían planteado continuar con ella, pero ayer nos comunicaron que el novio está en cuarentena por el coronavirus”, explica Cristina.

La propia Cristina nos señala cómo desde su agencia están ayudando a los novios de esa boda con los trámites con el resto de partes implicadas, ya que esta cancelación es “un problema para todos”.

También hemos hablado con Luis Gómez Ferrer, un valenciano que tiene previsto casarse el próximo 18 de abril ante más de 200 invitados. “Trato de mantener la calma ante esta situación de alerta”, comenta.

“Si finalmente no se pueden celebrar eventos, habrá que cancelarlo porque no queda más remedio”, indica Luis, quien también aseguraba que de momento casi nadie le ha contactado para conocer si se suspende la cita o no.