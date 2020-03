La lista de aerolíneas que te permiten cambiar de fecha tu vuelo sin coste por el coronavirus

La crisis del coronavirus está dejando en tierra a numerosos pasajeros con el billete ya comprado. Las recomendaciones de las autoridades indican permanecer en casa y evitar desplazamientos si no son imprescindibles para frenar la propagación del COVID-19. Ante esta situación de emergencia sanitaria, las aerolíneas actúan con diferentes políticas. Unas permiten cambiar las fechas de vuelo sin coste alguno y otras continúan aplicando las tarifas habituales. En ningún caso contemplan la devolución del importe. Hay que tener en cuenta además que algunos países prohíben la entrada de españoles ante la amenaza de la expansión del virus.

Por su parte, Renfe permite tanto el cambio de fecha sin coste como la anulación del billete. La compañía permite canjear el billete por otro para viajar más adelante o bien recibir el equivalente al coste de los billetes en puntos de Renfe o a través del nuevo ‘Código Retorno’.

¿Qué hacer si la aerolínea no te deja cambiar de fecha sin coste?

En 'Hoy por hoy', la directora de Alta Velocidad de Renfe, Sonia Araujo, ha explicado que se ha habilitado un teléfono para gestionar el cambio de fecha o el reembolso en puntos a utilizar antes de que acabe el año en aquellas tarifas que en origen no permitía esa posibilidad. El teléfono es el 900 18 314 520.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado en la Cadena SER que el principal problema está ahora en las diferentes políticas que aplican las aerolíneas. "No puede ser que pierdan dinero los usuarios cuando la recomendación es no viajar si no es imprescindible. Recomendamos dirigirnos a la aerolínea por escrito y por causa de fuerza mayor exigir un bono o cambio de fecha. Si la compañía nos dice que se niega debemos elevar una queja y un juez decida. Por reclamaciones de menos de 2.000 no es necesario ir con abogado", explica.

Aerolíneas que permiten el cambio de billete

- Iberia. La principal compañía aérea española da diferentes facilidades a los pasajeros. Están flexibilizando las tarifas en vuelos operados por Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. Además ofrecen la posibilidad de solicitar un bono por el importe del billete para lo cual deben rellenar un formulario.

-Air Europa. Permite cambios en las rutas afectadas: Italia, Israel, Paraguay, Panamá, El Salvador, Colombia, Argentina, Perú y los que tengan origen en América y destino Madrid. Se puede cambiar la fecha sin penalización hasta el 30 de noviembre o pedi un bono para utilizarlo antes de final de año.

- Binter. La aerolínea Binter facilita a todos los pasajeros de sus vuelos el cambio gratuito de la fecha de sus viajes, con independencia del tipo de tarifa adquirida con anterioridad. Según ha informado en un comunicado, aquellos pasajeros que hayan adquirido billetes para viajar con Binter del 12 al 31 de marzo, en rutas interinsulares en Canarias o que tengan como origen o destino este archipiélago, podrán realizar un cambio gratuito de su vuelo a una nueva fecha, sin importar el tipo de tarifa de su pasaje, para volar hasta final de año.

- Plus Ultra Líneas Aéreas. Permite a sus pasajeros cambiar su itinerario sin coste. La compañía ha flexibilizado sus políticas de penalización por cambios de itinerario, permitiendo a sus pasajeros modificar las fechas de vuelo sin pago por penalidad. Esta iniciativa tiene el objetivo de ofrecer a sus pasajeros facilidades para que puedan viajar más adelante, así como para cumplir con sus itinerarios de forma óptima. La medida se aplica en todas las rutas de la aerolínea y está vigente para los pasajeros con billetes emitidos con Plus Ultra Líneas Aéreas hasta el 31 de marzo.

-British Airways. La compañía británica ha decidido eliminar también los costes adicionales del cambio de billete ante la situación creada por el COVID-19.



- Lufthansa. Conscientes de la situación, en su página web informan de la posibilidad de efectuar sin coste el cambio de fechas del billete a causa del coronavirus.



Areolíneas que no permiten sin coste cambiar el vuelo

- Easyjet. La información es su página web sobre la incidencia del coronavirus en la actividad de la aerolínea no está actualizada desde el 10 de marzo. Por ahora, continúa cobrando el cambio de billete a otras fechas.

- Ryanair. Esta compañía solo permite el reembolso si tu vuelo ha sido cancelado, pero por ahora no permite un cambio de fechas sin coste.

Aerolíneas que permiten cambio de fecha solo para nuevas reservas



- Vueling. Lo único que Vueling ha confirmado hasta el momento es que permitirá a sus clientes cambiar las fechas de vuelo para todas las nuevas reservas que se realicen entre los días 10 y 23 de marzo y se podrán realizar cambios de fechas de vuelo hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta propuesta estará disponible para cualquier ruta Vueling y en las tarifas Basic, Optima y Family que normalmente no disponen de esta opción, ha informado la aerolínea en un comunicado.

- Cathay Pacific. Solo permite cambios ilimitados sin coste en los billetes que se compren entre el 9 de marzo y el 20 de abril.