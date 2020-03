"Asumir la cuarentena como una decisión propia y no como una obligación ayuda a combatir la ansiedad"

La OMS ha elaborado esta semana un dossier de pautas para combatir el coronavirus y también la ansiedad que puede generar entre la población las medidas que están llevando a cabo los países para contener la expansión de la epidemia. Entre las recomendaciones, destaca acceder a la información a través de medios autorizados y proteger y dar apoyo a familiares, algo que beneficia, explican, al que ofrece la ayuda y al que la recibe.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha publicado por su parte un conjunto de recomendaciones para afrontar el nerviosismo en el que destaca la aceptación de las emociones, también las negativas, y evitar la sobreinformación.

Las medidas de confinamiento y cuarentena son inéditas en los países en los que se están implementando. Medidas que dan lugar a una sensación deansiedad generalizada que se puede frenar, contener y educar, explican los psicólogos, con un ejercicio constante y una conciencia de que algo como la cuarentena parte de la responsabilidad individual y que tiene un sentido para la comunidad. En la SER hemos hablado con Mónica Pereira, psicóloga experta en crisis y emergencias y forma parte del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

¿Es normal que tengamos cierto miedo ansiedad ante estas restricciones y una situación nueva a la que nunca antes nos hemos enfrentado?

La clave está en la falta de conocimiento y en la novedad de la situación no solo para nosotros sino también para las autoridades. No sabemos a dónde nos va a llevar esta pandemia y eso hace que tengamos miedo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar confinados y la gente comienza a adelantarse al futuro. Es normal que nos agobiemos, pero lo importante es no quedarse en el agobio. Hay que centrarse en lo que sí podemos hacer cada uno para combatirlo, centrándonos en la certidumbre y no en la incertidumbre. La campaña de #yomequedoencasa es una forma de sentir que hacemos algo para salir de una crisis que nos está afectando a todo.

¿Esa conciencia de responsabilidad en nuestros actos individuales en pro de la comunidad ayuda a gestionar ese miedo?

El miedo viene provocado por el desconocimiento. El ser humano es el único animal que tiene miedo porque es el único animal que piensa en el futuro, que se anticipa en lo que puede pasar. Nosotros adelantamos para poder prever lo que va ocurrir y así saber cómo enfrentarnos a algo que nosgenera miedo. Pero claro, en este caso, no tenemos conocimiento de cómo vamos a poder enfrentarnos. Por lo tanto, si nos centramos en cosa que podemos hacer, no centrándonos en el futuro sino en el aquí y el ahora, eso va a favorecer la sensación de control de la situación, que es clave para quela ansiedad y el miedo baje. Eso nos permite sentirnos más capaces.

¿Y qué recomendaciones das para las personas que se pregunten cómo gestionar el miedo?

Pensar que es una decisión propia y no una imposición ayuda a reducir la sensación de malestar. Sentirte obligado y pensar que te han quitado la libertad es muy negativo. Tomar la decisión por uno mismo y sentirlo así tepermite que no sientas que otro hace las cosas por ti sino que tú mismo trabajas en favor del grupo. Una vez que estás en casa y que has reducido tus actividades en el interior es fundamental tener rutinas dentro de casa para que la mente sepa qué va a pasar y se adapte al paso del tiempo con mayor tranquilidad. Sino te planificas una rutina sientes que el tiempo se hace más largo y te aburres, y es ahí cuando vuelve la ansiedad.

¿Qué importancia tiene sentir que somos muchos los que estamos pasando por lo mismo? ¿Hasta qué punto sentir que no estamos solos es importante en una situación como esta?

Saber que todos estamos pasando por lo mismo nos ayuda a sentirnos comprendidos y ser más solidarios. Eso te hace pensar que tiene sentido nomoverse y quedarse en casa. Se dice que mal de muchos consuelo de tontos, y es cierto. Hay que hablar con los demás, compartir los miedos y las estrategias para combatirlos.

¿Cómo afrontar la situación con los más pequeños y con los más mayores? ¿Qué recomendación das a estos colectivos y a sus familiares?

Las personas mayores tienen que seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias al pie de la letra. A la familia hay que decirles que deben estar especialmente atentos con ellos para minimizar las posibilidades de riesgo, pero hay algo fundamental tanto con los mayores como con los niños: tenemos que ser sinceros a la hora de darles la información, pero sin ser catastrofistas. Hacer juegos con los pequeños paraexplicarles qué es el coronavirus es una buena estrategia. En cuanto a los mayores, hay que escucharlos y devolverles la información de forma veraz. No hay que tratar a los mayores como a niños. Hay que hablarles con tranquilidad pero con sinceridad.

¿Cómo valoras las primeras reacciones de la sociedad española a las primeras medidas para contener el virus?

El cerebro tiene tres posibles respuestas ante una situación de emergencia en la que se ve en peligro: el ataque, la huida o la parálisis ¿Qué caracteriza a la sociedad española y ya lo hemos demostrado en otras ocasiones? Que somos solidarios. Lo demostramos en el 11M y cada año con las cifras de donación de órganos. Si nos recordamos a nosotros mismos que somos una población solidaria, esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de enfrentarnos al aburrimiento y al malestar. Ser consciente de que nuestro esfuerzo individual es fundamental para que otro se salve te da fuerza.