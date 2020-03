Carolina Marín contesta a Samaranch: "¿Cómo voy a seguir jugando a bádminton si no puedo salir de mi casa?

Carolina Marín, la mejora jugadora de bádminton española de la historia, tres veces campeona del mundo y oro olímpico ha atendido a El Larguero para hablarnos sobre cómo ha vivido la última hora de la propagación del coronavirus por España, mientras se encontraba en Birmingham disputando el torneo "All England".

"Ha sido un viaje bastante largo, he cogido un avión hasta Madrid donde tuve que esperar dos horas y media, y después a Sevilla. En ambos aviones había 10-20 personas no más. No le he dado ni un beso ni un abrazo a mi madre que me vino a buscar", Carolina Marín explica cómo ha evitado el contacto con su madre.

Toda la información la onubense la consultó en redes sociales, con la duda de si podrían volver a casa: "Allí lo hemos vivido al minuto con las redes sociales y viendo lo que se iba a decidir, teniamos muchas dudas si iban a cerrar Madrid y si íbamos a poder viajar y volver a casa."

El futuro del deporte, y sobre todo el futuro de los Juegos Olímpicos es la gran duda de muchos deportistas: "De cara a los Juegos, el COI nos tiene en vilo, muchos países han decretado el estado de alarma por lo que los deportistas no podemos ir a entrenar. Lo más importante ahora es la salud de cada uno. Han dicho que los deportistas sigamos entrenando pero ¿cómo voy a seguir jugando a bádminton si no puedo salir de mi casa? Espero que haya una respuesta lo antes posible" sentencia Marín.

La jugadora de bádminton española ironiza sobre las palabras de Samaranch en las que animba a los deportistas a seguir ejercitándose en casa de cara a Tokio 2020 "Todavía no tengo una pedazo de casa como para montarme aquí una pista de bádminton", por lo que esta semana Carolina Marín se la tomará de relax con una rutina con su preparados físico.