El mensaje de Alberto Contador a todos los ciclistas por la crisis del Coronavirus

El único ciclista español que ha logrado ganar las tres etapas más prestigiosas del mundo pasó por los micrófonos de El Larguero para hablar acerca de sus días durante el confinamiento por el coronavirus.

Alberto Contador explicó cómo ha intentado ayudar a que la gente se quede en casa ya que considera que es fundamental para superar esta pandemia: "Sin duda alguna hay que quedarse en casa. Puedes tener un percance, te puedes caer y la Sanidad está bastante saturada. Hay que ser solidarios con la gente que está en su casa, cumpliendo y siendo conscientes del problema tan grande que estamos viviendo en este momento", dijo.

A continuación, detalló el método que implementó en sus redes sociales para entretener a todos esos ciclistas que también tienen que quedarse en casa por la situación: "He hecho una clase en directo a través de Instagram 'Live' y la verdad es que estoy muy contento. La gente ha disfrutado muchísimo, quizás repetimos: se han unido 38.000 personas, ha sido una locura", sostuvo Contador.

Para concluir, dio un consejo a todos esos ciclistas aficionados y profesionales que están padeciendo las consecuencias de la orden gubernamental de no salir del hogar a realizar actividades recreativas: "Les diría a los aficionados que se puede intentar solapar el hecho de no salir con ciclismo ‘indoor’, rodillo o haciendo ‘spinning’. Incluso puedes mejorar si haces actividades como las que hicimos en el directo de Instagram (...) En cuanto a los profesionales es un tanto complicado. ¿Salir con la 'bici' para ellos es trabajo o no es trabajo? Ahí está el detalle. Yo creo que lo peor de todo para ellos es tener la boca cerrada, porque cuando no entrenas debes intentar comer lo menos posible porque sino rápidamente coges el peso"; concluyó diciendo.