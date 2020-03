Cómo gestionar alimentos, comidas y la limpieza en casa para frenar el coronavirus

Continúa la crisis del coronavirus, el COVID-19. Estamos en estado de alerta, no podemos salir a la calle a no ser que vayamos a hacer la compra, al médico, a trabajar... por lo que los próximos 15 días vamos a pasar mucho tiempo en casa. ¿Hay que tomar medidas en el hogar para evitar el contagio del coronavirus? Hablamos de esto con dos expertos en seguridad alimentaria y un científico, Miguel Lurueña y Alfonso Carrascosa.

Estas semanas veíamos en los supermercados algunos estantes vacíos. La gente ha salido a hacer la compra de una manera histérica por miedo a la falta de abastecimiento. Algo que no se ha producido. No hay por qué estar preocupado por la comida: el abastecimiento de productos de primera necesidad está garantizado. Así lo ha dicho el Gobierno y así lo han confirmado los supermercados e hipermercados, los mercas, la distribución en general. Pero si es verdad que muchos consumidores han realizado cierto acopio de alimentos. “Tenemos que gestionar bien la comida que tenemos. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Mantengamos la calma que las tiendas no van a cerrar. No es necesario acumular alimentos. Si hay estanterías vacías en los súper es por nuestra culpa", comentó el domingo en SER Consumidor Miguel Ángel Lurueña, licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos y experto en seguridad alimentaria.

Tras llamar a la calma, Lurueña, colaborador del programa, explicó cómo podemos organizarnos a la hora de comprar y gestionar los alimentos estos días de confinamiento. Aunque destacó que no es necesario hacer la compra de manera compulsiva. "Hay que adquirir productos poco perecederos: arroz, pasta, legumbres... pero también hay que adquirir otra clase de productos para acompañarlos: cebolla, ajo... Lo mejor es hacer una planificación para que estos no se estropeen". Y añadió: "Si compramos para 15 días, pues realizamos un menú quincenal para saber qué vamos a comer y para cuántas personas hay que hacer comida".

A la hora de hacer el plan de comidas de 15 días hay que tener en cuenta la caducidad de lo que compramos. "Si hemos comprado verduras, pues ponemos los platos con verduras al principio de nuestro plan. Y los alimentos que más aguanten al final. A la hora de colocarlos, es preferible poner los menos perecerderos en la parte posterior del frigorífico", recomendó.

Para esas personas que han comprado mucha comida para estos días por miedo, Lurueña tiene claro cuál es el electrodoméstico clave. "El frigorífico no hace milagros. La carne fresca no dura más de tres días. La herramienta más importante en este sentido es el congelador. Si una pieza de pollo va a caducar, pues podemos congelarla, y así su vida últil aumenta en 6-9 meses", recordó. Y recomendó seguir siempre las mismas pautas a la hora de congelar: "Envolver el producto en papel de film, poner una etiqueta en el paquete para saber lo qué es y su fecha de congelación, hacer paquetes en función de las raciones que vayamos a comer para no descongelar todo de golpe, descongelar siempre en el frigorífico o, si es necesario, en el microondas".

¿Hay que tener especial cuidado con la comida que preparamos estos días?¿Hay riesgo de contagio a partir de los alimentos?, le preguntamos. "No hay que estar preocupados. Hay que hacer lo de siempre: mantener los productos a temperatura de refrigeración, calentarlos debidamente y lavarlos antes de comerlos o cocinarlos, separar los alimentos sucios de los que ya están listos para consumir, y lavarnos las manos y las superficies de los utensilios", concluyó Lurueña.

Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, también nos dio una serie de consejos a seguir para evitar el contagio en nuestro día a día. Por ejemplo entre nosotros, los que viven en la casa, pero también si alguien va a la misma, un vecino, una urgencia con un fontanero, alguien que nos lleva comida de un restaurante…

"A parte de lavarnos las manos, que eso es clave , hay que mantener distancias. El coronavirus se transmite de un huesped a otro por inhalación del que no lo tiene y por proyección del que lo tiene en los pequeños aerosoles que emitimos al hablar, toser... Hay que seguir las recomendaciones que se están dando", explicó.

El científico, científico del CSIC, experto en seguridad alimentaria y autor del libro 'Los microbios que comemos’, aseguró en SER Consumidor que lo más importante es ser muy "escrupuloso" con la higiene. Es tiempo de "ser prudentes", expuso. "Ojos, nariz y boca conviene que la gente se lo toque lo menos posible", recordó.

¿Puede vivir el virus en objetos( vasos, bayetas, los pomos…) que posteriormente nosotros tocamos?, le preguntamos.

"Esto puede pasar, por eso ahora es momento de limpiar más. Limpiar pomos, máxima higiene con todo lo que hay en la casa, en la cocina, lavar los trapos de la cocina más a menudo, tocar las cosas lo menos posible. Incluso abrir las puertas con los codos…Estas cosas son prácticas, no cuestan nada y nos ayudan a no propagar el virus", expuso.

¿Con qué productos hacemos esa limpieza extrema a? “La limpieza se puede hacer con productos convencionales. Esto es suficiente y funciona. Aunque si consigues jabón desinfectante, pues mejor", concluyó Carrascosa.