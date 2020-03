Rubiales: "Un periódico quiso cerrar acuerdos económicos, si hubiera accedido no hubiera tenido esas portadas"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pasó por El Larguero para hablar de los posibles impactos económicos del parón en el mundo del fútbol para la liga española.

Cuando le preguntaron si Javier Tebas, presidente de LaLiga, debería presentar su dimisión si se demuestra que la Liga pierde ciertos ingresos en función de las jornadas que se pierdan por el estado de alarma, Rubiales dijo que esa decisión "no tiene que ser de él, sino de los clubes".

"Pero habría medios que me dedicarían portadas y pondrían a mí como el hombre más buscado del lejano oeste. Está claro que en algunos casos no se informa y en otros se inventa o manipula para señalar a quien hace las cosas bien", comenzó a explicar.

"Que haya cuestiones como subvenciones de instituciones a medios o periódicos que se dejen de producir. Voy a pelear para que no vuelva a ocurrir. Son los medios los que tienen que comprar los derechos. Y no llegar a acuerdos económicos", añadió.

"Ha habido un director de un periódico que me ha dicho que quiere cerrar conmigo acuerdos y le he dicho que no. Seguramente si hubiera cerrado acuerdos no hubiera tenido las portadas que he tenido en ese periódico. A lo mejor estoy equivocado pero me da qué pensar", dijo.

"Justo al decir que no pago ni uno, ni dos, ni tres millones de euros porque lo necesito para los niños que juegan al fútbol y me pongan a parir y me saquen una portada, incluso me acusen de estar imputado por cuestiones que no son verdad. Eso me ha pasado", explicó.

"Yo lo que creo que es quizá el momento de poner la mano en el pecho y ver que ni unos son tan buenos ni otros tan malos. Mejorar la información deportiva de este país", dijo.

"Han venido a ofrecerme convenios económicos que yo no he aceptado. Punto. Yo no he dicho que LaLiga tenga comprado a nadie. He dicho que ciertos convenios tienen que ser prohibidos. Voy a trabajar para ello", añadió.

"La Federación tiene que dedicar su dinero a sus funcionaes. Yo voy, desde mi puesto, voy a tratar de pelear para que ninguna institución desde el deporte pueda firmar ese tipo de convenios porque, en mi opinión, son nocivos", concluyó.