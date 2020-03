Rubiales: "Si puede ser la Liga se terminará el 30 de junio, pero no a toda costa"

Luis Rubiales, presidente de la Federación española de fútbol (RFEF), pasó por El Larguero para explicar cómo afectará el parón en el mundo del futbol por el coronavirus a la Liga y las competiciones europeas. "Si puede ser la Liga se terminará el 30 de junio, pero no a toda costa", explicó.

"Hay tres cuestiones: la salud, la competición y lo económico. Lo que tiene que primar es la salud. Así lo hicimos, uniendo a todo el fútbol dejando claro que lo importante es la salud y que no se debe reanudar hasta que no haya una seguridad completa", comenzó a explicar.

Sobre la decisión de aplazar al verano de 2021, el vicepresidente de la UEFA dijo que "se ha aprobado por unanimidad, todos los miembros del Comité y las 55 Federaciones". "Ahora toca saber, en unos países está en la cresta de la ola y cuadrar todo no es sencillo. Por ello, el 30 de junio no puede ser un impedimento. Aquí hay dos formas que de entender esto: o se acaba todo el 30 de junio o cuando la salud de los que participan lo permita", añadió.

Respecto a los contratos jugadores, que finalizan en junio, Rubiales dijo que: "trataremos de solventarlos, si se puede encontrar una fórmula, se hará, pero no podemos competir a toda costa y poner en peligro la salud de las personas. Si puede ser, se terminará el 30 de junio, pero no a toda costa".

"Me parece que es jugar a hacer un papel que no le compete ni a LaLiga ni a la Federación. Estamos en un estado de alarma y tenemos que buscar soluciones a todos los escenarios. Volcarse en una fecha es malo. Tenemos que tratar de poner soluciones partiendo de la seguridad. Eso solo se ganrantiza cuando tengamos una autorización de las autoridades sanitarias". explicó.

Sobre la afirmación del Comité Olímpico Internacional (COI) de no retrasar los Juegos Olímpicos, Rubiales afirmó que "cree que todo está cogido por hilos". "Vamos a ir viendo algunas instituciones, no el COI, hace pensar que dificilmente se pueda jugar. Ellos verán, pero el fúbtol español no va a empezar porque haya una fecha. Empezará cuando los jugadores y aficiones estén en condiciones, sin ninguna presión más", añadió.

Respecto a si considera una "temeridad" que hace dos semanas los partidos de las competiciones europeas se disputasen movilizando a las aficiones, Rubiales explicó que "ahora mismo todo el mundo si miramos trás, la gravedad que está adquiriendo es mucho mejor".

"Hace seis días nos seguíamos dando abrazos. En esos momento ya había contagiados en españa. ahora es verdad que se puede mirar con indignación algunas cuestiones, pero cuando había esa información no era tan sencillo tomar esas decisiones. A toro pasado siempre es más fácil hacer una crítica", añadió.

"La liga tiene que terminar, cuando sea"

El presidente de la Federación fue contundente sobre el final de la liga. "Nosotros decimos que tiene que terminar cuando sea. Esta temporada tiene que terminar cuando sea. Yo no digo que tenga que ser antes del 30 de junio. Vamos a intentar que todos los equipos terminen con sus partidos de ida y vuelta, en todas las categorías", explicó.

Sobre tres escenarios posible -tener en cuenta sólo la primera vuelta, anular la competición o dejar la clasificación tal y como está actualmente-, las calificó de "totalmente injustas".

"Nuestra obligación es que esta temporada termine, sea el 30 de junio o más allá. Cualquier gestión la someteremos al organo necesario. Si esta liga se mete en la temporada que viene, lo más probable es que tengamos que cambiar formato: no soy partidario de empezarcon unas reglas y terminar con otras", añadió.

No obstante, no descartó que esta situación afecte a la próxima temporada. "¿Ña temporada que viene más corta? Ya veremos. ¿Menos equipos? No contemplamos eso. Tebemos que escuchar a AFE y entre todos constuir lo mejor. Cortar por lo sano no es una opción", explicó.

Respecto a jugar la Final de la Copa del Rey a puerta cerrada, el presidente de la RFEF dijo que "vamos a hacer todo lo posible para que estos equipos lo hagan con sus aficiones". "Pero no me puedo comprometer. Si mañana se decreta se nos obliga a hacerlo a puerta cerrada, nos veríamos obligados a hacerlo", añadió.