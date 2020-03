Valentina Cepeda: "Me ha encantado el aplauso, muchas veces somos invisibles"

Valentina Cepeda es una de las trabajadoras del servicio de limpieza del Congreso de los Diputados. Es mujer que, con guantes y mascarilla, ha limpiado el atril después de cada intervención de los diputados en la sesión en la cámara. Tras su labor, uno de los diputados, Gabriel Rufián, incluso ha llegado a pedir una ovación a los escasos ediles que se encontraban en la cámara y a todos sus seguidores en las redes sociales. Este miércoles, Valentina ha pasado por el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, para contar cómo está viviendo esta situación de crisis sanitaria en su trabajo en el hemiciclo. "El aplauso me ha encantado, muchas compañeras me dicen que nosotras somos transparentes", ha afirmado Valentina, que ha apuntado que lleva 29 años trabajando en el Congreso y nunca se ha tenido que enfrentar a una situación similar.

Escucha la entrevista a Valentina Cepeda en 'Hora 25':

"Yo solamente hacía mi trabajo. Estos días estamos con guantes y mascarillas. Me ha sorprendido lo que está acarreando esa imagen, solo he hecho mi trabajo"

"El aplauso me ha encantado Pepa. Me ha encantado porque muchas veces mis compañeras me dicen que somos transparentes. En ocasiones se habla de otras compañeras, sobre todo de las que están en cafetería por ejemplo, pero esta vez nos ha tocado a nosotros"

"Llevo 29 años en el Congreso. Llegué con Félix Pons y he seguido aquí con todos los demás presidentes y presidentas"

"Me ha sorprendido mucho ver casa (como llamamos nosotras a la cámara) tan vacía. Cuando los he tenido enfrente, he visto los pocos que eran. A mí me ha dicho que tenía que hacer eso y eso he hecho, mi trabajo"

"Mañana trabajo, se trabaja todos los días y más en esta situacion en la que hay que tener todo desinfectado: despachos de diputados, los escaños..."