El mensaje del rey, a contrapelo

El jefe del Estado habla esta noche a las 21 horas al país. En un momento como el que estamos viviendo, es un a intervención obligada que, a mi juicio, se ha retrasado demasiado. Llega e un momento de contraclimas, cuando el terremoto en la Zarzuela por las presuntas irregularidades del rey emérito han desplazado la figura de Felipe VI fuera de su eje institucional. Las circunstancias temporales se han conjurado para hacer de esta circunstancia algo indeseable. Mientras todo el país está viviendo la zozobra máxima derivada del coronavirus, la atención de los focos se proyecta sobre el jefe del Estado para asistir a su batalla en defensa de la Corona, amenazada muy seriamente por las presuntas irregularidades del rey emérito.

Creo que ni el más feroz republicano le ha hecho tanto daño a Felipe VI como su propia familia. Su propia familia le ha destrozado y le convertido en un hombre verdaderamente a merced de todas las adversidades. Ahora, tras el cortafuegos, está solo en defensa de la institución. Un cortafuegos que no tenía más remedio que abrir. Ha hecho lo que debía. La decisión, dolorosa y radical, no podía ser otra. pero al hacerlo paga un precio altísimo: aparecer ocupado en un quehacer distinto al que tiene sobre ascuas a toda la comunidad en un momento de angustia como no se ha conocido en los tiempos más recientes de nuestra historia.

Tiempo habrá para ver, analizar, pesar y valorar todo lo que significan las cuentas del rey emérito, la famosa herencia.... su intervención de esta noche supone la pesadilla de todo orador, estar diciendo una cosa y sospechar que quien escucha está pensando en otra.