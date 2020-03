Estrenos en plataformas, grandes clásicos y series para debatir

Los cines siguen cerrados, los estrenos llegan entonces a las plataformas. El Hoyo es una de las películas españolas de la temporada que ya pueden ver en Netflix. Para amantes de la historia reciente y la política les proponemos The Report, con Adam Driver y Annette Benning. Buen momento para mirar el detalle de los asesinos en serie, Zodiac es el película de David Fincher que pueden ver estos días. En cine clásico recordamos Pretty Woman, una de las películas románticas más queridas por el público. Y en televisión, dos estrenos de HBO que nos van a dar muy buenos momentos. La tercera temporada de Westworld y David Simon, el rey de la televisión vuelve con La conjura contra América, basada en la novela de Phillip Roth.

El hoyo (Netflix)

El hoyo realmente no es un hoyo, o sí. Obvio. Es un pozo sin fondo, una cárcel y también un centro autogestionado, llámenlo como quieran. En el hoyo viven recluidos parados, convictos o personas que buscan replantearse su vida. Todos organizados en una construcción vertical. La premisa es sencilla: dos habitantes por nivel y una alimentación limitada en cadena. La clave está en cómo se reparte el pastel. Cada uno comerá lo que le ha dejado el del nivel superior y a su vez, las sobras serán el alimento del nivel inferior.

Con guion de David Desola y Pedro Rivero, el director vasco compone en su primer largometraje una alegoría, una parábola, sobre el egoísmo y la solidaridad en nuestra sociedad. Una escalera sin peldaños que se cuestiona si podemos crear una convivencia sostenible y señala especialmente a los de arriba, a los ricos, a los países del primer mundo… si el sistema capitalista se plantea ceder y compartir por el bien común.

La originalidad de la cinta radica en su planteamiento y en su propuesta visual.Una distopía sobre la lucha de clases despojada de clases. Es decir, el cambio de niveles en el hoyo es aleatorio, no hay un orden, no hay condenados y privilegiados por derecho o cuna, la responsabilidad es individual. La idea enfrenta al público con su propia hipocresía, con las acciones de cada uno con nuestros iguales ¿La bondad es oportunista y puntual o forma parte de nuestra vida diaria? La atmósfera interpela al espectador sin descanso, en condiciones extremas, como diría Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. “El espectador y nosotros mismos nos identificamos a veces con la persona que podría seguir un camino más altruista o concienciado con un reparto más justo de la riqueza, y también nos identificamos con la otra persona con un punto de vista más de superviviente. Eso de que cuando hay, lo quiero tener, y cuando no hay, lo echo de menos”.

Protagoniza Ivan Massagué, que junto a Zorion Eguileor y Antonia San Juan, se hace todas estas preguntas, algunas respuestas son más viejas que El Quijote. Hay espacio para la ironía, el humor negro, el drama, el terror violento… En su conjunto un thriller social con influencias deEl Cuboo delRompenievesdel coreano Bong Joon-ho, aunque Gaztelu-Urrutia mira al cine de décadas anteriores. “La esencia de la película sería más El ángel exterminador de Buñuel, hay mucho también de Taxi driveren cuanto al tono, la profundidad de los personajes… Hay mucho también en cuanto a puesta en escena de Blade Runner, pero en general es de todo este cine que nos maravilló en los 70 u 80, por ahí están los referentes”. Mejor película en Sitges y Premio del Público en el Festival de Toronto, Netflix compró los derechos de su distribución internacional. El Hoyo es una propuesta sugerente e inteligente que demuestra el poder del cine de género para abarcar la realidad sociopolítica.

Zodiac y Memories of murder

En Netflix también se puede ver una de las grandes películas de las últimas décadas sobre asesinos en serie. David Fincher, que ya había conmocionado con Seven hacía años, estrenaba Zodiac, un thriller sobre el famoso ‘Asesino del Zodiaco’, un asesino en serie que, entre 1966 y 1978, mató a numerosas personas en San Francisco, al tiempo que enviaba a los medios de comunicación cartas con pistas. Elio Castro propone una mirada diferente, la de por qué obsesionan los asesinatos reales y la compara con otra de las grandes películas, Memories of murder, de Bong Joon Ho, director coreano ganador del Oscar con Parásitos.

Los Miserables (Movistar y Filmin en alquiler)

Amigos míos, retened esto: no hay malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos cultivadores”, escribió Victor Hugo en Los Miserables. Una novela que sigue vigente, como demuestra el director francés Ladj Ly con Les Misérables. De origen maliense, Ly ya tiene un César por el corto en el que se basa su ópera prima. De ella no solo coge el título de la novela, también la tesis de su autor. La pobreza, la exclusión y la marginalidad de occidente son las causantes de la violencia de la sociedad. Una tesis que habíamos visto en otros directores galos, como Jacques Audiard con Dhepaan, un thriller ambientado también en las barriadas parisinas. O también en otro clásico francés, La haine (El odio), película de Mathieu Kassovitz de 1995.

Sin embargo, Ladj Ly, activista y realizador, se aleja del thriller y se adentra en el realismo sucio, mostrando el día a día de una patrulla de policía que trata de mantener el orden en uno de esos barrios de las afueras con miedo a que se repita lo ocurrido en el año 2005, cuando se desataron una masiva quema de coches y disturbios en distintos puntos de París. Tres policías -interpretados por Damien Bonnard, Alexis Manenti y Djibril Zonga- que recorren los mercadillos, sonsacan a los líderes del barrio y tienen controlada a toda la población, pistola en mano. Todo en orden hasta que un día un drone filma cómo uno de los agentes dispara a un niño.

Más de 20 años han pasado de la denuncia de Kassovitz, pero las circunstancias de los habitantes siguen siendo las mismas. No hay trabajo, no hay integración y hay demonización absoluta por su color de piel o religión. De hecho, es raro encontrar a actores, actrices o directores que provengan de estos lugares que también son Francia y también es Europa. La película muestra a la perfección cómo se pasa del concepto acuñado por Bourdieu, el sociólogo francés, de violencia simbólica, a la violencia real, violencia policial que no es discutida. El contexto social y la interseccionalidad de clase y raza sirven para evidenciar cómo una víctima del sistema se convierte en victimario. Es decir, como alguien que sufre desigualdad, y muchas más cosas, acaba impartiendo también violencia.

Activista involucrado en la lucha contra la violencia policial en Francia, ejerce en Les Misérables una crítica a la actitud policial, clasista y violencia, pero donde introduce matices, muchos grises en un relato que hace que el espectador pase de posicionarse con los personajes de los policías a sentir la presión de los niños que juegan al fútbol en las canchas de los barrios y son cacheados cada dos por tres. Hay influencia del cine social francés, pero también de la denuncia enérgica de Spike Lee. En la Europa de la extrema derecha y del racismo, Les Misérables es un jarro de agua fría a los políticos franceses y, en general, a los políticos de los países occidentales, que permiten el establecimiento de guetos en grandes capitales llenas de turistas y de bellos monumentos. La cinta evita hablar de islamismo. La prensa ha relacionado, en varias ocasiones, los suburbios con la creencia que ahí crece el terrorismo islámico. Sin embargo, el director no abre este debate, que sería complejo. Es inteligente al parar a tiempo y evitar perpetuar el estereotipo.

Con potencia visual y política, hay planos de drone completamente justificados, que muestran hileras de chabolas y de edificios llenos de pisos enjambre que el director ha rodado en Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Hay algo más, hay reflexión sobre las identidades. La mayoría de esos niños son franceses y cantan La Marsellesa, llevan las banderas del país en el que viven y se emocionan cuando marca su selección y lo celebran en el Arco del Triunfo.

Diamond Flash (Filmin)

La inclasificable ópera prima de Carlos Vermut, director de Magical Girl y Quién te cantará, es más una experiencia que una película, y todo explicación es inútil para una cinta tan sugerente. Protagonizan, entre otros, Ángela Boix, Miquel Insua, Rocío León y Eva Llorach, quien nos da las claves de la película.

Sinopsis: Violeta está dispuesta a lo que sea por encontrar a su hija desaparecida. Elena guarda un extraño secreto. Lola quiere saldar cuentas con su pasado. Juana necesita que alguien la quiera sin condiciones ni preguntas, y Enriqueta sólo busca que le hagan reír. Estas cinco mujeres tienen algo en común: todas están relacionadas con Diamond Flash, un misterioso personaje que cambiará sus vidas para siempre.

The report (Amazon Prime Video)

Es uno de los actores de moda en EEUU. Un rostro recurrente para el cine independiente, de Jarmush a Baumbach en Historia de un matrimonio, película por la que ha estado presente en todas las galas de premios, y también una cara conocida para el gran público por su papel de Kylo Ren en Star Wars. Adam Driver, ese grandullón de facciones toscas, también estrenó la pasada temporada The Report, una cinta de Amazon sin apenas promoción.

El actor interpreta a Daniel Jones, el investigador principal del estudio que el Senado de EEUU encargó sobre el dudoso programa de detención e interrogación de la CIA tras el 11-S. En respuesta a los atentados y a la falta de información, la inteligencia americana puso en marcha las llamadas técnicas de interrogamiento mejorado, eufemismo de las torturas que perpetraron en centros extranjeros. La cinta combina recreaciones de esas torturas con el desarrollo de la investigación, impulsada por una senadora demócrata. Más de 10 años para reunir todos los datos de estas prácticas cometidas durante la administración Bush.

La CIA intentó parar el escándalo con juegos sucios y amenazas, y ya en la era Obama, el conflicto de intereses hizo dudar de la publicación del informe. Junto a Adam Driver, destaca Annette Benning en el papel de esa senadora combativa, y rostros conocidos de las series, como John Hamm, Matthew Rhys y Michael C. Hall. Un puzzle real que escribe y dirige Scott Z. Burns, responsable de películas como Contagio o la serie La voz más alta. Entre el drama político y el thriller de tensión, The Report es un completo retrato del contraterrorismo, de los límites éticos y del valor de la ley.

Cine clásico: la tienes que ver

Antonio Martínez: Cantando bajo la lluvia (en Filmin, Movistar y Orange TV)

(en Filmin, Movistar y Orange TV) Pepa Blanes: Irma la Dulce (Filmin)

(Filmin) Elio Castro: Arroz amargo (Giuseppe de Santis)

(Giuseppe de Santis) José M. Romero: Haz lo que debas (Filmin)

Documentales