La tienes que ver: cuatro clásicos de cine para el fin de semana

Siempre que alguno de tus amigos o familiares ve una serie o una película que le entusiasma, la frase es la misma: ¡La tienes que ver! Nosotros trasladamos ese boca-oreja de recomendaciones a una sección en el programa con grandes películas del cine clásico y títulos clave de los 80 y los 90. En estas semanas iremos proponiendo cintas que nos encantan para que las podáis disfrutar en casa:

Irma la Dulce (Filmin)

Pepa Blanes: En estos días que se cumplen 30 años de ‘Pretty Woman’, propongo revisitar una película más ácida sobre la prostitución. Es Irma la dulce, la comedia de Billy Wilder. Es una película bien escrita, dirigida e interpretada, con Jack Lemmon y Shirley McClane. Tuvo muchísimo éxito en taquilla y contaba el director, siempre extravagante, que esto le molestaba un poquito. Pero además de ser una divertida comedia romántica, lo mejor es que Wilder no juzga a las trabajadoras sexuales, pero tampoco se burla de ellas. Le sirven de instrumento para hacer humor, un comentario sobre la doble moral burguesa en esa época y la hipocresía de las que ellas eran víctimas.

Cantando bajo la lluvia (Filmin, Movistar y Orange TV)

Antonio Martínez: Recomiendo una película que siempre me pone de buen humor. El optimismo hecho película, la alegría de vivir fotograma a fotograma. Muchos la consideran el musical de los musicales porque ninguna resume como ésta el espíritu de alegría y diversión que caracteriza al género. Ver a Gene Kelly chapoteando en los charcos, la dulzura de una Debbie Reynolds jovencísima o a Donald O’Connor bailando y subiéndose literalmente por las paredes es algo que todo ser humano debería conocer. Además es una de las mejores películas que Hollywood ha hecho sobre sí mismo porque está ambientada en un momento crucial de la historia del cine, cuando el mudo dio paso al sonoro. Nos anima en estos días a superar las adversidades con una sonrisa “¿Qué es lo primero que aprende un artista? Que la función debe continuar, con lluvia, con sol, co nieve, con hielo…”

Arroz amargo (DVD o alquiler online)

Elio Castro: Es una película dirigida en 1949 por Giuseppe de Santis y protagonizada por Silvana Mangano, Vittorio Gassman y Raf Vallone. Cuenta la historia de unas mujeres que van a recolectar y plantar arroz en el norte de Italia, y a ellas se une la novia de un ladrón de joyas. Es un film que mezcla habilmente el mensaje político y social con el cine negro. Hay también algo de melodrama y romance y un famoso baile que se repite en dos momentos. Las dos secuencias con Silvana Mangano tienen una enorme sensualidad. La película fue un enorme éxito y lanzó su carrera solo a los 19 años. Quizás no tuvo la fama de otras estrellas pero es una actriz admirada que murió en Madrid en 1989. Recuperar esta cinta es una buena manera de recordarla.

Haz lo que debas (Filmin)

José M. Romero: El inicio de esta película ya es una declaración de intenciones. La radio y la música juegan un papel importante en Do the right thing, Haz lo que debas, la primera gran película de Spike Lee, la que muchos dicen que es su mejor cinta. Ambientada en un espacio cerrado, en un barrio afroamericano de Brooklyn, numerosos personajes se mueven y relacionan solo por esas calles y en torno a una pizzería regentada por italoamericanos. Un restaurante lleno de fotos de famosos blancos y donde los negros se preguntan dónde están sus héroes (Malcom X, Michael Jordan...) Es una crítica al racismo desde esa cotidianidad y desde ese realismo combativo de la primera parte de la filmografía de Spike Lee. Una película que provocó muchísima polémica en su estreno en el Festival de Cannes, por si es o no una invitación a la revolución. Merece la pena por ese abanico de personajes y situaciones, por su buen rollo hasta que cocina el conflicto, y por el compromiso político del realizador. Que suene Fight the power