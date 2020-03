Por qué la edad no es el único factor para decidir quién entra en la UCI y quién no

Lluis Cabré es uno de los autores de la guía ética que ha creado la Sociedad Española de Medicina Intensiva para analizar cuáles son los criterios para priorizar unos pacientes sobre otros en las UCI'. Este viernes ha sido entrevistado en 'Hora 25' para analizar la situación de las Unidades de Cuidados Intensivos en España durante la crisis del coronavirus.

En los últimos días y con la información que nos llega desde Italia vemos con preocupación la posibilidad de que las UCI puedan llegar al límite de su capacidad también en España. ¿Qué pacientes deben tener prioridad?

Se ha hablado mucho de este documento y de este tema, pero es que es una prioridad, cuando tú escoges un enfermo que es subsidiario de ingresar en la UCI o no. Esto lo hemos hecho toda la vida, siempre. Cuando hay un enfermo que viene a Urgencias y que está grave, pues si se cree que no tiene posibilidades de recuperación en la UCI, no ingresa. Dices 'sí' o 'no' si consideras que se puede recuperar en la UCI. Lo que no vamos es a utilizar es la UCI para enfermos que no puedan ser recuperables.

En el caso que nos ocupa, que es el de la insuficiencia respiratoria aguda por el Covid-19, desde luego todos los pacientes son subsidiarios de recibir intensivos siempre y cuando cumplan los mismos criterios que hace 4 años. Es decir, si usted tiene 80 años y una enfermedad crónica pues no lo vamos a ingresar porque se va a morir seguro. Lo del triaje, una palabra francesa que se utilizaba en la guerra para decir qué enfermos ingresaban en un hospital de guerra y cuáles no, lo hemos hecho siempre.

Lo que puede ocurrir si la curva de contagios en España lleve la curva que vemos esta semana es que un médico se encuentre con dos pacientes con características parecidas de saluda, de enfermedades previas, de posibilidades y uno tenga 10 años menos que otro y tienes una sola cama.

La edad por sí sola no es un criterio de discriminación. Lo que discrimina de uno a otro es la edad y la cormobilidad, qué enfermedades crónicas tiene añadidas para tomar decisiones. El sistema sanitario español, que es el mejor del mundo, no tendrá problemas. Los intensivistas nos espabilamos. Tenemos las UCI, la cirugía programada se ha parado en todos los hospitales y clínicas privadas y las reanimaciones posquirúrgicas vamos a los intensivistas. Y aquí en Cataluña todas las clínicas privadas están a la orden y al servicio de la sanidad pública, con lo cual no creo que lleguemos al colapso total porque todos estamos metiendo camas de intensivos donde podemos: en los sitios de reanimación, en plantas donde podamos conectar aspiradores, etc. El problema será el personal.

¿El problema es el personal?

Sí, claro, médicos intensivistas hay, enfermeras especializada, sí. El problema es cómo se transfiere el personal. Ahora el sitio con más infectados es la Comunidad de Madrid y después viene Cataluña. Tal vez el personal en Andalucía o Extremadura debería venir a Madrid o Barcelona a ayudar. Cuando había problemas en estos sitios íbamos de Madrid o Barcelona a ayudar.

O sea que usted propone que si llega un momento en el que la situación de Madrid o Cataluña sea ciertamente dura hace falta que compañeros se desplacen hasta allí.

Sí, por supuesto, médicos ya han ido, me consta que han contratado, pero enfermería también se necesita. Por otra parte, dicen que de la comunidad autónoma no se mueva nadie. ¿No somos uno? Si en otras comunidades hay menos afectados pues que vayan a Madrid o Barcelona, que de aquí a cuatro días será al revés.

Hay muchas personas muy asustadas por una situación muy inesperada y desconocida. También hay miedo entre las personas mayores con este asunto, si voy y hay colapso no me van a enchufar a un aparato

Eso no es verdad. Cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, tiene derecho a asistencia sanitaria y más en un país con la mejor sanidad pública del mundo. Se le atenderá seguro. Otra cosa es que una persona de 80 años o más si necesita ventilación mecánica se le va a dar o no. No va a depender de la edad, va a depender de las enfermedades crónicas que tenga. Las enfermedades crónicas son más frecuentes en personas de edad que en personas de 30 años. Y esto lo hemos hecho siempre los intensivistas, siempre.

Pero hablamos con intensivistas en Madrid que están en una situación de desbordamiento. Seguro que usted lo sabe.

Sí, sí, aquí igual. Quiero decir, si un paciente de 80 años tiene deficiencias respiratorias agudas, está bien de la cabeza, sin Alzheimer, sin demencia senil, sale a pasear yo juega al tenis cada dos días... a esta persona nadie le va a negar la ventilación mecánica. ¿Me explico? En cambio, si el de 60 años tiene Alzheimer, demencia o un cáncer... a lo mejor a este sí. Lo que quiero decir es que el criterio de edad no es un criterio único, lo que pasa es que la edad se asocia a tener más enfermedades crónicas que las personas jóvenes. Pero el criterio de edad, por sí, jamás es un criterio para evitar ventilación mecánica si lo necesita.

Le voy a poner un testimonio, el de Ramón Brugada, jefe de cardiología en Girona. Dice que la gente más frágil es la que tiene menos probabilidades de sobrevivir y que se tiene que priorizar a los que tienen más prioridades. Dice que es crudo, pero es la realidad.

Por supuesto. Dos cosas. Primero, el doctor Brugada es especialista en corazón y sabrá de corazón, pero de intensivos ni idea. Segundo, que tiene más probabilidad los jóvenes, pues claro que sí. Pero es que esto es lo que ha pasado toda la vida. En la UCI se ingresa a gente que tiene posibilidades de supervivencia. Y, ya le digo, tal vez tiene menos probabilidades de supervivencia una persona de 50 años porque tiene unas enfermedades crónicas añadidas, que una persona de 80 años que juega al golf cada día.

Lluís Cabré, muchas gracias.

Gracias a usted.