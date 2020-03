Pedro Rascado, coordinador de las UCI: "Todavía hay respiradores para quien los necesita"

La situación en las Unidades de Cuidados Intensivos se ha complicado mucho en los últimos días. Hay ahora mismo en España 1.612 ingresados en las UCI. Y de ellos, casi 800 están en las de la Comunidad de Madrid, que se encuentran ya al límite de su capacidad o incluso superándola. Esos enfermos críticos necesitan de un aparato que se ha convertido en el bien más preciado de esta pandemia: los respiradores.

Ayer el Ministerio de Sanidad anunció la compra de más de 700 unidades que llegarán a los hospitales "tan pronto como sea posible". No ha trascendido qué empresa concreta se está encargando de ese suministro, pero la realidad es que el mercado mundial de respiradores está colapsado. Alemania ha prohibido, China solo ha liberado 1.000 unidades a Italia como gesto diplomático… y surgen iniciativas como la del empresario Elon Musk, que anunció en Twitter que su compañía Tesla podía fabricarlos "si había escasez". Y tanto que la hay, por eso Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, le respondió al instante “¡los compro!”.

El coordinador del Plan de Contingencia en UCI frente al Covid-19, Pedro Rascado, ha visitado 'A vivir' esta mañana para lanzar un mensaje de calma: "Hay algunas UCI con sobrecarga de trabajo, pero la situación no es de colapso generalizado y esperamos no llegar a ese momento en el que no haya respiradores para todos los pacientes críticos que lo necesiten". Rascado, especialista en Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, lleva días encadenando videoconferencias con los jefes de UCI de todo el país, entre las que planean un trasvase de material si fuera necesario. Tampoco ellos tienen claro cuándo llegarán esos 700 nuevos respiradores ni si serán suficientes para aliviar la saturación hospitalaria de los próximos días, cuando se prevé que bordeemos el famoso "pico de la curva" de contagios.

Sin embargo, y pese al optimismo y el trabajo incansable del personal hospitalario, la posibilidad de que los médicos se vean obligados a cribar pacientes es real. Así lo ha previsto la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que ha elaborado una guía ética que pudiera servir de ayuda en tales casos. El documento reconoce que se pueden producir “muertes potencialmente evitables” por la falta de respiradores, a lo que Rascado responde: "En las UCI siempre hay que tomar decisiones difíciles sobre los ingresos y estudiar si la atención que requiere cada caso podría o no ofrecerse también en planta. No me consta que hasta ahora esa dificultad haya aumentado".

También insiste esa guía en que “la edad no debería ser el único elemento a considerar", desmintiendo así que los hospitales tengan la orden de no atender a los pacientes mayores de 80 años. "No es verdad que se esté dejando sin tratamiento a los enfermos más mayores. La valoración de cada paciente y de sus posibilidades de recuperación se hace diariamente, pero no hay ninguna directriz basada exclusivamente en la edad", cuenta el doctor.

No ha desaprovechado Rascado la ocasión de insistir en el mensaje que más hemos escuchado estos días: "Todos podemos ayudar para no llegar a esa situación en la que falten camas o respiradores, hay que quedarse en casa".