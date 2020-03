'El Gatopardo', la novela más importante del siglo XX italiano

Giuseppe Tomasi di Lampedusa nació en Palermo en 1896. Pertenecía a una familia aristocrática y viajó extensamente por Europa. Era un lector apasionado de libros históricos y novelas extranjeras, decidió dedicarse a la literatura en los dos últimos años de su vida y escribió 'El Gatopardo', que generó enorme un revuelo y admiración.

Póstumamente vieron la luz 'Relatos' y las 'Lecciones sobre Stendhal' y otros ensayos fruto de las clases que impartía a un grupo de jóvenes intelectuales.

Nunca vio publicados sus libros. En abril de 1957, le descubrieron un tumor en el pulmón y a finales de mayo emprendió, esperando que allí lo curarían, un viaje a Roma, donde murió el 23 de julio.

Todas las obras de Lampedusa vieron la luz póstumamente

Desde hacía un año, Lampedusa trataba de conseguir que se publicara 'El Gatopardo'. Se había presentado a la editorial Mondadori, que la había rechazado, tras lo cual se la había propuesto a la editorial Einaudi y, pocos días antes de fallecer, el autor había recibido una nueva carta de rechazo.

Sin embargo, 'El Gatopardo', junto con 'El doctor Zhivago' de Borís Pasternak, supuso el lanzamiento internacional de la joven editorial que Giangiacomo Feltrinelli fundara en 1955.

En realidad pueden hallarse algunos puntos de contacto entre las circunstancias de la publicación de ambos libros. Como en el caso de Pasternak, Feltrinelli nunca pudo homenajear personalmente al autor de su segundo enorme éxito como editor.

Lampedusa no pudo conocer la repercusión de la publicación de su única novela, que fue impresionante. "En las librerías, señoras finas de cierta edad, jóvenes 'rebeldes', pequeñoburgueses, lectores de revistas piden 'El Gatopardo' casi con la misma furia, algo inconsciente, con que hace un tiempo pedían 'El doctor Zhivago'...", decía entonces Rinascita, la revista teórica del Partido Comunista Italiano.

'El Gatopardo', la novela más importante y más leída del siglo XX italiano

'El Gatopardo' es con mucha probabilidad la novela más importante y más leída del siglo XX italiano. Obtuvo en 1959 el premio Strega. Es maravillosa la forma de contar un ambiente y una época. Es una delicia perseguir a don Fabrizio por sus reflexiones y su visión de un mundo que se derrumba.

Por un lado asombra la descripción de un tiempo, de la decadencia de una clase; y por otro, asombra la creación de esos personajes que pocas veces dicen lo que piensan, que construyen un tiempo nuevo, que se adaptan, que saben como crecer, que contemplan la historia con una perspectiva diferente.

Por otra parte, cuenta una desgraciada y maravillosa historia de amor y pasión, que termina mal, así como una red de relaciones familiares extrañas, donde siempre hay cosas que nunca se dicen.

Es inevitable recordar la magnífica película de Luchino Visconti y ver a Burt Lancaster, Alain Delon y a Claudia Cardinale en los personajes principales. Sin embargo, la película ha envejecido mucho peor que la novela.

Una desgraciada historia de amor y la problemática de los cambios de época

'El Gatopardo' no es un novela de hechos, sino de ideas. Como dice Carlo Feltrinelli en el posfacio de la edición de Anagrama, el personaje del Gatopardo aborda la problemática de la historia confrontado a los cambios históricos. Los aborda sin actuar en contra o a favor, sino meditando sobre ellos a fin de preservar y afirmar, independientemente de ellos, su irreductible identidad de persona en el fondo rebelde a los cambios impuestos tanto por la naturaleza, como por la historia.

'El Gatopardo' está dispuesto a acoger las transformaciones, pero no se adhiere a ellas. Si puede, como estoico, se abstiene. 'El Gatopardo' no es una novela histórica, sino una novela sobre la problemática de la historia.

No es la reconstrucción rememorativa e ilustradora del 'gozo de vivir' propio del pasado, sino que se refiere a la cuestión de los cambios de época, en este caso vividos por una persona que debe cuestionarse su identidad a raíz de las transformaciones de su presente, porque ya no puede pertenecer a él, porque su 'esencialidad' ya no cabe en el entorno histórico.