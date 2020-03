El mensaje de ánimo de Edurne Pasaban: "Entre todos subimos esta montaña"

La esperanza y la paciencia fluctúan como si viajaran en una montaña rusa estos días inciertos en los que el coronavirus dicta los pasos. Salir sabemos que saldremos pero no en qué circunstancias. La primera mujer en ascender los 14 ochomiles del mundo, Edurne Pasabán, ha contado en la SER sus horas de espera en diminutas tiendas de campaña a la espera de las condiciones idóneas para comenzar el ascenso. "La rutina es muy importante y llevarla a cabo. No dejarse llevar por las horas muertas. Hay que estar activo. Cuando esperaba más de 20 días en esas tiendas de campaña, me levantaba y a pesar de que solo cabía yo y otra persona, lo primero que hacía era ordenar el espacio: mis camisetas, mis libros. Me vestía y hacía una rutina diaria. No te puedes dejar llevar porque entras en un bucle peligroso", avisa.

Pasabán ha recordado una frase: "La paciencia más que tener la habilidad de esperar es tener una buena actitud mientras se espera". Practicar la cualidad de la paciencia es una tarea necesaria en estos tiempos que puede ejercitarse: "He visto de todo. Gestionar a la gente que no tiene paciencia no es nada fácil. A medida de que pasa el tiempo no hay más opción. Creemos que no tenemos paciencia pero te va a salir porque no tenes más remedio".

"Una actitud positiva es vital, me ayudó mucho en los tiempos de espera. A veces te das cuenta de que ya son las 6 de la tarde y la positividad ayuda mucho", explica. "Lo más duro es la soledad, que sus amigos no pueden acceder a ellos. Son los que peor lo estarán pasando. Cuando estás en esa situación tienes que ser muy fuerte".

La paciencia se ejercita siendo activos y la esperanza, con actitud positiva. "Sé que dentro de un tiempo esto será diferente". Pasabán explica cómo un conocido le explicaba que su hijo adolecente llevaba tres días con el pijama. "No se pueden dejar pasar las horas, eso te come por dentro", afirma.

La forma de gestionar la incecrtidumbre es siendo positivo. "Está claro que de aquí vamos a salir. Centrarse en lo negativo es entrar en un bucle. A mí también me dan bajones. LLoro todos días: cuando oigo los aplausos, cuando mis amigas enfermeras me cuentan cómo están y lo que les pasa, pero sé que esto va a pasar y vamos a salir de aquí. Tenemos que centrarnos en los positivo que tenemos a nuestro alrededor. El otro día estaba en el ordenador, se me acercó mi hijo de tres años y me dijo: Mamá, te quiero mucho".

Pasabán explica que en las expedieciones también hay un día en el que sale el sol y se sube la montaña: "Al final la montaña se sube, así que ánimo. Entre todos subimos esta montaña".