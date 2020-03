"Esta crisis es distinta a todas las que hemos vivido: afecta a la propia existencia humana"

La crisis biológica del coronavirus se ha ido extendiendo hasta convertirse en una crisis sanitaria y económica. Los mayoría de los economistas coinciden en dos aspectos: es casi imposible predecir el impacto que tendrá en el PIB de los países –las estimaciones más optimistas hablan de dos puntos de caída– y las soluciones deben acordarse a nivel europeo.

Las diferencias entre los jefes de Estados y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea (UE), evidenciadas en el Consejo Europeo del pasado jueves, retrasan y alejan la posibildiad de dar una respuesta conjunta de caracter económico a la pandemia.

"No nos damos cuenta de que esta crisis global nos va a afectar a todos", advierte Mónica Melle, doctora en Economía de la Universidad Complutense de Madrid. "Me recuerda a lo que ocurrió en la Conferencia de Génova de 1922 [34 países se reunieron para solucionar los problemas del sistema económico tras la I Guerra Mundial]. Estados Unidos dijo, pensando en Europa: 'que se arreglen ellos'. Después, en 1924, tomaron nota de que tenía que actuar porque les acabó llegando".

Melle compara ese momento histórico con la reacción de Alemania, Holanda y otros países del norte de Europa ante la urgencia de Italia y España. "Alemania vende los automóviles al resto de Europa y del mundo. Espero que se den cuenta de que este virus no tiene fronteras, afecta ya a más de 150 países, y a ellos también le va a llegar la recesión". Y, en este sentido, reclama a nuestros socios europeos: "Europa tiene que ayudar a paliar este shock de oferta y de demanda y minimizar los efectos del parón de la actividad".

La economista Mónica Melle reclama la acción europea ante la recesión económica y financiera que anticipa la crisis del Covid-19 / Cadena SER

En la mentalidad de algunos de nuestros citados socios europeos, la ayuda a Italia y España no dejaría de ser otro rescate como los que se hiceron a raíz de la crisis económica de 2008. "Esa no es la manera porque nadie tiene la culpa de la crisis del coronavirus", asegura la experta. Si bien, ve una especie de vía intermedia entre los coronabonos que reclaman los países del sur y la vía germano-holandesa: "Habría que pensar en algún tipo de crédito del Mecanismo Europeo de Estabildiad (MEDE) a un tipo muy reducido y a un plazo que no perjudicara la deuda pública para no elevar la prima de riesgo". En este contexto, espera que aflore la tan requerida solidaridad europea porque "esta crisis es distinta a todas las que hemos vivido, ya que afecta a la propia existencia humana".

Minimizar y reactivar

Antes de la segunda fase, la de la recuperación y la reactivación la economía, para la que necesitaremos la solidaridad del restode países de la UE, la economista destaca otra etapa tanto o más importante: la de minimizar, reaccionar al primer golpe, el que ya estamos viviendo en nuestro país con las medidas que impone el estado de alarma y que suponen un parón importante en la actividad productiva. "Hay que asegurar que los ciudadaos más vulnerables no sufran las consecuencias de esta crisis y no se convierta en una crisis social". En línea con lo que ya ha hecho y lo que le tiene previsto hacer al Gobierno, la experta enumera su receta: rentas mínimas, pago de alquileres e hipotecas y aplazamiento de impuestos. También recalca la necesidad de asegurar el empleo, por medio del parón temporal que suponen los ERTE, y la liquidez de las empresas. Para esto último, hace falta que la banca –menos de una década después de ser rescatada con 60.000 millones de euros de dinero público– arrime el hombro.