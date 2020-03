Lo barato sale caro

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi solidaridad con el Gobierno de España después de este problema que ha habido con los tests defectuosos. Quiero decirles que no son los únicos que han tenido problemas esta semana a este respecto. Yo personalmente había comprado un kit para montar un respirador. Estaba muy bien de precio, además venía en una oferta en la que te ofrecían cinco rollos de papel higiénico de doble cara. Y bueno, me lancé sin pensárselo dos veces, no miré la letra pequeña: eran cinco mil piezas, he pasado todas la semana montándolo y me faltan dos. Así que, ya sabéis, tened cuidado.