España compró a China más de 50.000 test defectuosos para el coronavirus

Los test defectuosos no son solo los 9.000 que se habían destinado a Madrid. Según ha sabido la Cadena SER, hubo otros 50.000 del mismo fabricante chino que se retiraron sin haber sido siquiera distribuidos. El Gobierno no ha desvelado el nombre de la proveedora española que compró esos test a Bioeasy, una compañía que, según la embajada china en España, no tiene licencia para vender esos productos y no está entre las que recomienda su gobierno.

Sanidad no ha roto el contrato y por lo tanto, será esa misma empresa china la que sustituya los test retirados. Moncloa insiste en que actuó correctamente porque los test llegaron con todos los certificados europeos en regla y que fue al validarlos en el Instituto Carlos III cuando comprobaron que fallaban y se dio la orden de retirada.

El Gobierno ya ha devuelto al fabricante chino Bioeasy el lote de 9.000 test rápidos que según Sanidad no reúnen los requisitos mínimos de fiabilidad. El departamento de Salvador Illa aseguró el jueves que adquirió el material a través de una empresa española y que los test contaban con la homologación de la UE, según informa Mariela Rubio.