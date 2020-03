Tope al precio de los servicios funerarios en el estado de alarma: "Piden 6.000 euros por llevarse el cuerpo"

El Gobierno ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la limitación del precio de los servicios funerarios en España durante este estado de alarma. En los últimos días durante el estado de alerta, y sobre todo por la dramática situación que se vive en las residencias de ancianos, habían sido varias las denuncias que habían llegado sobre un aumento de los precios de estos servicios. Este fue el testimonio de Luis Miguel, que contó la oferta que recibió el pasado jueves de una funeraria en 'Hora 25':

"Acabo de llamar a la Comunidad de Madrid y no han sabido responderme. Hoy ha fallecido mi madre, estaba en una residencia en Villaviciosa de Odón. Ha fallecido por coronavirus. Nos han informado esta mañana de que estaba muy mal y a las tres horas de su muerte. Las noticias nunca habían sido tan alarmantes hasta ahora. No la hemos podido ver. Es un drama compartido con muchas personas, y lo entendemos ahora que lo sufrimos. Es duro asumir que no puedes despedirte de un ser querido... Pero el motivo de mi llamada a la Comunidad de Madrid es otro. He recibido la llamada de una funeraria que nos pide 6.000 euros por llevarse el cadáver de mi madre y tenerlo allí en unas condiciones, en un tipo de féretro... Todo esto sin velatorio y sin columbario, que lo tendremos que gestionar por nuestra cuenta. En fin, entiendo que es un poco abusivo que en unas condiciones como estas, cuando una administración pública ha tomado esta decisión, se deje en manos de unas funerarias que dicen que están desbordadas, este tema. No va haber entierro, no va a haber nada de nada, pero tenemos que pagar una cantidad fuera de lugar."

Luis Miguel denunciaba el elevado coste de unos servicios funerarios bajo mínimos. Su denuncia no ha sido la única que ha aparecido en los últimos días. El usuario de Twitter Oriol Barri hablaba de una "ataud especial" en el entierro de su abuelo por haber fallecido por coronavirus. Ese ataud costaba 1.600 euros.

Una orden publicada este lunes

En la orden de este lunes, el Ejecutivo ha decido congelar los precios de estos servicios para evitar esta supuesta inflación de los precios que denuncian los afectados. Desde hoy, los precios de los servicios sanitarios no podrán ser mayores que los precios que había fijados el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma. Esta misma orden establece que todas aquellas empresas que hayan cobrado un precio mayor por estos servicios durante la crisis del coronavirus deberán abonar, de oficio, la diferencia que se haya cobrado al usuario.

Así lo ha publicado el BOE:

Sexto. Condiciones de contratación de servicios funerarios.

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

En el caso de servicios ya abonados a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo. En este caso, el usuario dispondrá de seis meses desde la fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso.

La patronal niega aumentos de precio

Por su parte, la patronal de los servicios funerarios (Panasef), según ha recogido la agencia Europa Press, ha defendido que los precios de los servicios funerarios en España "siguen siendo los mismos" que antes de la pandemia provocada por el COVID-19. No se han tocado, en absoluto", ha asegurado Alfredo Gosálvez, secretario general de Panasef, a la citada agencia de noticias.

También se ha referido a la devolución de de los servicios funerarios contratados pero no prestados como consecuencia de las medidas implementadas durante el estado de alarma, Alfredo Gosálvez ha indicado que "se valorará", aunque ha pedido tener en cuenta que actualmente, aunque esos servicios se han dejado de ofrecer —velatorios, prácticas de tanatoestética, intervenciones de tanatopraxia—, se están prestando otros que normalmente no se realizaban pero que debido a la pandemia "son necesarios", como la utilización de equipos de protección o el uso de bolsas impermeables.