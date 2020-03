Al menos 397 ancianos ingresados en residencias de mayores han muerto por coronavirus y hay 1.600 contagiados

El coronavirus está causando estragos en las residencias de ancianos de España. La pandemia se ha llevado por delante la vida de, al menos, 397 ancianos que estaban ingresados en residencias de mayores. Esta cifra supone el 11,5% del total de fallecidos hasta la fecha por el coronavirus en nuestro país. Es decir, más de 1 de cada 10 muertos por el COVID-19 en España es un anciano que estaba en una residencia de mayores. La Cadena SER, a través de su red de emisoras, ha realizado un repaso pormenorizado de la situación, comunidad por comunidad y la radiografía es dramática.

390.000 ancianos en centros de mayores

Ahora mismo hay 390.000 ancianos ingresados en las casi 6.000 residencias para mayores que hay en España, que en su gran mayoría son de titularidad privada. Al menos 397 han muerto y cerca de 1.600 han sido contagiados por el COVID-19. Y decimos 'al menos' porque hay comunidades -como Madrid o Cataluña- que no están facilitando los datos detallados del impacto de la pandemia en las residencias de ancianos. En el caso de Madrid, por ejemplo, sólo hay una estimación de 80 muertos, realizada por la asociación de familiares de residencias de mayores. Y es una estimación a la baja, según sus propias palabras. La otra comunidad con más elevado número de víctimas mortales es Castilla y León, donde han fallecido 85 ancianos. Le siguen Andalucía y la Comunidad Valenciana con 41 muertos cada una y Castilla-La Mancha con 35, Extremadura con 16 y Euskadi con 13. En el caso de Cataluña, la Generalitat ni siquiera ofrece una cifra de ancianos en residencias fallecidos por coronavirus, pero en las últimas horas se han contabilizado al menos 30 víctimas mortales en varios centros de distintas localidades. En Aragón, el Gobierno no ha ofrecido una cifra cerrada pero da un dato muy revelador. En toda la comunidad han muerto 40 personas por coronavirus. Pues bien, la mayoría -nos dice- son ancianos que estaban en residencias, pero no sabemos con exactitud el número. Sólo hay una comunidad en la que no ha habido hasta el momento ningún anciano ingresado en una residencia de mayores que haya muerto a causa del coronavirus. Esa comunidad es Canarias.

Dos monjas cuidadoras fallecidas y más de 500 casos

Al número de ancianos fallecidos hay que sumar el de dos cuidadoras, dos monjas de una residencia privada de Madrid, que también fueron víctimas del coronavirus. Entre el personal asistencial en las residencias de mayores también hay -al igual que en los hospitales- un elevado número de contagios.

Aquí también resulta complicado ofrecer una foto muy ajustada a la realidad porque -en este caso- las comunidades autónomas dan todavía menos datos. La razón es que la mayoría de las 6.000 residencias que hay en España está en manos de empresas privadas y muchas no están facilitando la información. No obstante, la Cadena SER sí ha podido confirmar que hay más de 500 profesionales que atienden a mayores en residencias de ancianos que han dado positivo en los test por coronavirus. Hay cientos más en cuarentena con síntomas a los que aún no se les ha hecho la prueba y por tanto son sólo casos sospechosos. Y eso sin contar los positivos que, por desgracia, con toda seguridad hay en Madrid, Castilla y León, Cataluña, Aragón y La Rioja. Estas cinco comunidades no han facilitado ningún dato sobre el impacto de la pandemia en el personal asistencial de las residen-cias.

Detalle por comunidades:

Madrid

Hay 474 residencias en total (25 de gestión pública, 18 de gestión indirecta, 161 concer-tadas y 270 privadas). Hay unos 50.000 ancianos ingresados. Madrid es la comunidad más opaca en cuanto a información. Sólo sabemos el personal que les atiende en el caso de las 100% públicas, 5.700 trabajadores. Las privadas no ofrecen datos. En Madrid ni siquiera se sabe con exactitud el número de ancianos contagiados ni fallecidos porque no se ha ofrecido. Según las asociaciones de familiares, una estimación a la baja habla de 80 ancianos fallecidos. Además, también han muerto dos monja que cuidaban ancianos en una residencia privada de la Santísima Virgen y San Celedonio. El caso más grave detec-tado hasta la fecha es el de la residencia Monte Hermoso donde murieron 17 personas y hubo 75 contagios entre residentes y trabajadores.

Castilla y León

Hay 810 residencias. Con un total de 53.000 plazas. En estos momentos se registran po-sitivos de coronavirus en 89 de ellas. Del total de las 810 residencias sólo el 7% es de titularidad y gestión publica. A día de hoy 367 ancianos han dado positivo confirmado por coronavirus. Además, se mantiene aislados y en observación a casi 2.000.

Ya han fallecido 85 ancianos que vivían en residencias. En cuanto al personal que trabaja en las residencias, la situación es muy variada. Algunas tienen un tercio de la plantilla "fuera de juego" pero otras mantienen la ratio. La UME está desinfectando muchas de las residencias que componen la red. La reivindicación fundamental sigue siendo falta de ma-terial de protección y en algunos casos falta de personal.

Comunidad Valenciana

Hay 334 residencias (la mayoría privadas y concertadas). Atienden a 27.000 ancianos.

Residentes que han dado positivo: 181 (13 en la provincia Castellón, 56 en la Alicante y 112 en la provincia Valencia). Trabajadores que han dado positivo: 66 (8 en la provincia Castellón, 12 en la Alicante y 46 en la provincia de Valencia). Trabajadores en cuarente-na: 326 (38 en la provincia Castellón, 94 en la de Alicante y 194 en la provincia de Valen-cia). A 25 de marzo hay 45 centros de este tipo con algún caso de coronavirus (6 en la provincia de Castellón, 11 en Alicante y 28 en Valencia). Pero son dos fundamentalmente las que concentran las muertes, Alcoi (con 26 fallecidos) y Torrent (con 11). Han muerto 41 ancianos en la Comunidad valenciana (29 en Alicante, 11 en Valencia y 1 en Caste-llón).

Andalucía

En Andalucía, hay 665 residencias de mayores entre públicas y privadas pero la Junta no ofrece los detalles. Hay 44.500 mayores ingresados en ellas que están asistidos por 24.500 profesionales. A fecha de 23 de marzo, 80 ancianos han dado positivo, de los cua-les han muerto 41, aunque el Gobierno andaluz no desglosa dónde se han producido los fallecimientos. La peor situación se vive en un centro de Alcalá del Valle, en Cádiz. A una treintena de contagiados los han llevado a la residencia de tiempo libre de La Línea. Un grupo de vecinos de esa localidad ha protestado por la llegada de los ancianos.

Castilla-La Mancha

Hay 400 residencias; de ellas 263, públicas. En total, suman unas 20.000 plazas. Están atendidas por más de 10.000 trabajadores. Las de más de 45 plazas cuentan con médico 5 horas a la semana (se incrementa en función del tamaño). Las pequeñas, 20 horas semanales con un enfermero. Los auxiliares/gerocultores tienen cualificación de atención sociosanitaria a personas dependientes (mínimo FP). Todas contarán con al menos un auxiliar por cada 6 residentes si son dependientes. Si no son dependientes un auxiliar por cada 15 usuarios. Además hay un terapeuta ocupacional por cada 50 usuarios combinado con fisioterapeuta. Ha habido 312 ancianos que han dado positivos en 93 de los 663 centros. Además, 149 trabajadores han resultado infectados. En Castilla-La Mancha han muerto 35 ancianos. Los brotes más importantes han sido en la residencia Núñez de Balboa de Albacete, 17 muertos y en el centro residencial Elder de Tomelloso, 15 muertos.

Cataluña

Hay 1.073 residencias (el 65% privadas, el 19% de fundaciones y el 16% públicas). Hay 64.093 ancianos ingresados en ellas atendidos por unos 35.000 profesionales aproxima-damente entre gerocultores, enfermeros, fisioterapeutas. A fecha del 24 de marzo, había 212 ancianos contagiados en 70 residencias de las más de mil de Cataluña. En cuanto al número de fallecidos, la Generalitat no ofrece estos datos. Pero sí hay con firmados al menos 13 ancianos muertos en Capellades, otros 10 en Olesa de Montserrat y 7 en Olot.

Euskadi

Hay 320 residencias con cerca de 20.000 ancianos ingresados. La mayoría son públicas. En el País vasco ha habido 180 contagios entre ancianos y personal asistencial. Además, hay cerca de un centenar de trabajadores en aislamiento por precaución pero que todavía no han sido sometidos a pruebas de Covid 19. 13 mayores han muerto, 11 de ellos pro-cedían de una única residencia, la Sanitas de Vitoria. Fallecieron todos en el hospital, adonde fueron trasladados tras presentar síntomas.

Aragón

Hay 302 residencias de ancianos. 74 de titularidad pública, o del gobierno autónomo a través de su Instituto Aragonés de Servicios Sociales o de corporaciones locales, el resto privadas con plazas concertadas. Albergan a un total de 18.000 mayores atendidos por unos 2.500 empleados. En cuan-to al número de fallecidos, el Gobierno de Aragón sólo ha precisado de momento que de las 40 personas que han muerto en la región por coronavirus, la mayor parte son ancianos vinculados a residencias de mayores. El ejecutivo aragonés ha dispuesto de cuatro centros en las tres provincias para habilitarlos como residencias para albergar a los ancianos que no estén graves pero que haya que aislar. Hay uno ya en marcha en la provincia de Huesca con 47 plazas, dos en Zaragoza que se ponen en marcha esta semana con 180 plazas y otros dos en Teruel , sin determinar las plazas, que entran a funcionar a finales de semana. Y ayer el gobierno de Aragón ha anunciado que pone en marcha una bolsa de empleo para atender las necesidades que hay en algunos centros.

Galicia

Hay 223 residencias. De ellas, la Xunta tan sólo gestiona directamente 24, las restantes están, en su mayoría, en manos de empresas privadas. En torno a un 80 por ciento de las plazas tienen una gestión privada. Hay 19.500 plazas en residencias de mayores en Galicia pero no hay datos de cuánta gente les está atendiendo. A día de hoy hay 76 ancianos contagiados y 21 trabajadores. Ha habido víctimas mortales en dos de las 223 residencias, una en A Coruña y otra en Ourense. Han fallecido dos ancianos. En las últimas horas, una residencia de Vigo se ha convertido en el mayor foco de contagio de Galicia.

Se han puesto en marcha dos residencias integradas medicalizadas a las que se trasladarán los usuarios que den positivo y que no puedan ser atendidos en su residencia habitual por falta de medios o de personal. Una de esas dos residencias está en Santiago de Compostela (tiene unas 80 plazas) y los ancianos que estaban en ella fueron trasladados a un hotel mientras dure esta situación. La otra pertenece a una Fundación y cedió las plazas a la Xunta para gestionar de este modo los casos positivos.

Extremadura

Hay 324 residencias (en su gran mayoría privadas) que atienden a casi 15.000 ancianos. La Junta no ha facilitado todavía los datos del personal que los atiende ni del número de contagiados. Sí ha revelado que han fallecido 16 ancianos que estaban ingresados en residencias de ancianos. Se ha cerrado la residencia de Santiago de Alcántara. Se ha medicalizado la de Arroyo de la Luz, debido a un brote importante. En Garrobillas de Alconétar también se han tomado medidas como trasladar a ancianos a una hospedería de la localidad.

Cantabria

Hay 78 residencias, sólo 3 de ellas públicas, el resto privadas o concertadas. Hay alrededor de 7.000 ancianos ingresados. En cuanto al personal que les atiende son algo más de 4.000. Personal de formación sociosanitaria, atención geriátrica, enfermería. Algunas residencias, las más grandes, también tienen médicos. Se han contagiado

60 ancianos a fecha de hoy y unos 40 miembros del personal que les atiende. Es importante subrayar la gravedad del problema que afecta al personal, porque en Cantabria hay muchas residencias de pequeño y mediano tamaño. Si el personal que atiende a los ancianos debe ser aislado, se quedan sin gente. Están buscando trabajadores del sector en paro, que los hay, pero se están encontrando con bastantes negativas. En Cantabria, han muerto 5 ancianos en tres residencias.

Baleares

Hay 51 residencias de ancianos, 29 privadas y 22 públicas (39 en Mallorca, 8 en Menorca y 4 en Ibiza). Se calcula que hay unos 4.300 ancianos ingresados. Ha habido 14 casos positivos entre los mayores y tres entre el personal que les atiende. Ha muerto un anciano, en una de las residencias de Ibiza. Falleció en el hospital, pero procedía de la residencia.

Navarra

Hay 83 residencias, la mayoría gestionadas por empresas privadas. En torno a un 30 por ciento son públicas, aunque hay otras que son de patronatos de fundaciones con alguna participación institucional. Hay 6.600 ancianos ingresados en ellas atendidos por unas 4.000 personas con cualificaciones variadas como grados de FP, diplomaturas en Trabajo Social y grados sanitarios. Se han contagiado hasta la fecha 51 ancianos y 86 miembros del personal asistencial. Ha habido dos víctimas mortales en dos residencias.

Murcia

Hay 64 residencias, 55 públicas y concertadas y 9 privadas. Además, hay 52 residencias para personas con discapacidad. Hay 3.449 personas mayores ingresadas en las públicas y concertadas. Las privadas no ofrecen datos. Tienen una opacidad total. De hecho, fuentes de la de la consejería aseguran a la SER que "no podemos saberlo, y ahí radica uno de los problemas principales para controlar los casos. Las privadas son muy opacas con esto y no ha habido suficiente labor de con-trol porque no tenemos personal suficiente para controlarlas todas". Por el momento, hay 52 residentes contagiados en 6 residencias, y 20 de ellos están en la residencia CASER de Santo Ángel, en Murcia, donde Radio Murcia desveló que había fallecido un anciano el pasado domingo y la residencia no informó en una videoconferencia con Política Social el sábado. El centro está intervenido. También hemos desvelado una carta de la empresa a los familiares de la residencia CASER que habla de 20 residentes y 19 trabajadores afectados.

La Rioja

En las 31 residencias riojanas (públicas y privadas) están ingresados 3.173 ancianos. De ellos, hay 90 han dado positivo y están repartidos en 11 residencias diferentes; lo que supone que un 7,8% de los residentes están afectados. De este total de ancianos contagiados (90), 34 casos están confirmados en una sola residencia, Los Jazmines de Haro; otros 13 en el Hospital de Santo Domingo de la Calzada y 8 en la residencia Nuestra Señora del Pilar y San Jorge de Alfaro. A fecha de este miércoles, 7 ancianos han fallecido por coronavirus en La Rioja (en toda la Comunidad han muerto 37 personas, así que casi el 20% son ancianos ingresados en residencias). Por el momento, no hay datos de los sanitarios que trabajan en estas residencias y de cómo les está afectando a ellos el coronavirus. Por último, el portavoz del Ejecutivo regional ha destacado que, tras las medidas de blindaje tomadas la semana pasada con respecto a estos centros de mayores, el objetivo principal es "el compromiso total de dar a los residentes el mejor nivel asistencial en la propia residencia siempre que se pueda". Chus del Río ha indicado que solo cuando no se pueda realizar esta asistencia se trasladará a la persona al hospital, "pero la idea es facilitar la permanencia en el centro"

Canarias

Hay 129 residencias (79 públicas y 50 privadas) que atienden a 9.700 ancianos. Las autoridades insulares no han facilitado información sobre las personas que les atienden, ni su cualificación. Sólo ha habido tres casos de ancianos que han dado positivo por COVID-19 y otros tres miembros del per-sonal asistencial contagiados. No ha habido que lamentar víctimas mortales en las residencias de mayores vinculadas al coronavirus en Canarias.

Asturias

Hay 326 residencias, 134 públicas o semipúblicas y 192 privadas. Hay unos 15.000 ancianos ingresados. En el Principado, en los centros públicos ha habido 74 residentes infectados y 33 trabajado-res. 6 ancianos han perdido la vida en dos residencias públicas. En las privadas, 8 residentes contagiados y tres trabajadores pero, afortunadamente, ningún deceso.