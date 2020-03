Garamendi critica que el Gobierno no negociara con la CEOE el cierre de actividades no esenciales

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado en la SER sus críticas por las medidas puestas en marcha por el Gobierno para endurecer el estado de alarma y tratar de frenar la curva de contagios por coronavirus en España. Desde este lunes, y hasta el 9 de abril, se restringe la actividad no esencial en España, siendo el personal sanitario, los empleados bancarios, los repartidores y los cajeros de supermercado algunos de los pocos colectivos que tendrán permiso para ir a trabajar. Garamendi ha explicado en la SER que el Gobierno no negoció con la patronal el cierre de las actividades no esenciales, que el Ejecutivo les informó el sábado poco antes de hacerse pública la decisión y considera que es una medida que puede debilitar a las empresas y hacer más difícil la recuperación posterior del tejido industrial.

"El Gobierno no negoció con nosotros. Nos enteramos del anuncio el sábado por la tarde. Me dijeron que qué opinaba, pero poco podía hacer en una hora. Se informó, pero tuvimos poco que decir".

"El Gobierno cambió de rumbo el propio sábado. Nosotros siempre hemos estado en el planteamiento de que lo primero es la salud, pero había que intentar que la actividad económica no estuviera reñida con eso".

"Teníamos que haber estado más eficaces y más eficientes en las medidas de protección. Es una medida dura y que hace que la economía sea más débil".

"La mayoría de empresarios son pequeños y medianos. En industria el paro es de un 10%, como se vea resentida vamos a tener un problema en España".

"Tenemos pedidos internacionales en los que las empresas van a sufrir el castigo de los clientes. Esto se va a pagar también. Se tenía que haber gestionado de otra manera".

"El turismo ha caído en picado. Son 85 millones de turistas. ¿Alguien piensa que se van a llenar las plazas hoteleras o los restaurantes? El comercio, los bares y restaurantes van a sufrir.".

"Va a haber gente que se quede descolgada en esta situación y hay que ayudarla. Hay que empezar a pensar cómo vamos a volver a trabajar en unas semanas".

"España estaba haciendo el trabajo bien. Hemos pasado de 50.000 a 200.000 empresas que exportan. Vamos a ver la repercusión".