La discusión menos importante de todas en estos días es toda aquella referente a lo deportivo. En esta crisis del coronavirus todos los esfuerzos y pensamientos están en hacer todo lo posible por superar esta situación cuánto antes y lo mejor posible. Sin embargo, los clubes, LaLiga y la RFEF siguen esforzándose por dar el mejor final posible a la temporada cuando esta crisis haya sido sobrellevada. Tal y como ha informado Antón Meana en El Larguero, los clubes quieren acabar la temporada. Algunos piensan que si no se puede finalizar, lo mejor sería darla como nula, pero la primera intención de los clubes es finalizarla.

También el presidente del Cádiz -que lidera la Segunda División-, Manolo Vizcaíno, ha asegurado en El Larguero la misma intención: "Lo justo es que se acabe la temporada, es en lo que se está trabajando y creo que al 99% se terminará la temporada. Cuando sea. Cualquier otra cosa sería injusta".

En esta línea ha opinado en El Larguero Álvaro Benito: "Este descanso va a ser largo y los futbolistas tendrán que arrimar el hombro como toda la sociedad está haciendo y seguramente jugar una temporada y un tercio de seguido".

Además, el entrenador ha comentado una propuesta para que se pueda terminar la temporada cuanto antes: "Se me ocurre una idea que es la única viable. Todo el mundo empieza ya a ser pesimista, aunque yo creo que es más ser realista que pesimista, y lo único que se puede hacer es coger a los equipos profesionales, a la gente que trabaja con ellos y al colectivo arbitral y estar todos concentrados dos meses o tres meses, lo que quede de liga, con análisis previos, claro, y jugando a puerta cerrada lo que queda de temporada. Es un poco locura, pero es lo único viable a día de hoy y que podría tener un poco de sentido para que no arranque la liga en julio o en agosto".

Por su parte, Axel Torres ha añadido: "Pienso que debe acabar cuando se pueda, pero debe acabar. Si es en octubre, en octubre, si es en noviembre o en enero… pero es que me parece lo único justo. No me parecería justo que se diera por nulo ni terminado como está. Hay equipos que han invertido mucho dinero en enero teniendo en cuenta que tenían 19 jornadas por delante, no ocho ni 10. Y si hay que cambiar un formato y hacer solo 19 jornadas se hace la temporada que viene, que todos sabrán antes de empezar cuáles son las normas".