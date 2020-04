El relato de una compañera de la SER tras morir su padre por coronavirus: "Los del hospital fueron su familia"

"Estoy pasando el trago en la distancia y aguantando el chaparrón hasta que salga el sol", así relata que se siente nuestra compañera Ana Martínez Concejo, jefa de Documentación de la Cadena SER y directora del programa 'Entre Tiempos'. Ha perdido hace unos días a su padre, Jesús, y no para de recibir mensajes de condolencias y cariño por ello.

Ana escribió un tuit el pasado lunes anunciando el lamentable fallecimiento de su padre y agradeciendo a todas las personas que habían estado sus últimas horas junto a él: "Ha muerto mi padre. Quien durante toda mi vida me ha cuidado, querido y protegido se ha ido sin que hayamos podido acompañarle o despedirnos. La impotencia de estos días da ahora paso a una profunda pena. Gracias a los que habéis estado ahí dándonos ánimo y cariño", escribio´.



En esa publicación está recibiendo cientos de comentarios, pero algunos eran desde "mala gente" que afirmaban que se había inventado la noticia, entre otras cosas, y que iban a "falsificar" el certificado de defunción de su padre. "Me dio un vuelco el estómago de indignación. Es cierto que el certificado no nos ha llegado hasta hoy, estamos sin papeles y todo es muy difícil para los profesionales, pero en él ponía claramente que la causa era una neumonía debido a COVID-19", ha descrito en 'La Ventana' de Carles Francino.

Ana tranquiliza así a esa gente que ha tenido alguna pérdida y a la que no le ha llegado aún el certificado. "No os podéis imaginar los profesionales que hay estos estos días en el hospital, en la funeraria... Son maravillosos. Los del hospital han sido la familia de mi padre cuando no hemos estado. Yo no puedo permitir que ese bulo corra. No puede haber nadie que falsifique eso, no puede continuar ese bulo", ha lamentado.

Sobre los últimos días de su padre, Ana cuenta que estuvo solo y que tuvieron poco contacto con él. "No tenía ni fuerzas para escribir por WhatsApp. El desenlace fue muy triste, mi hermana y yo, separadas y encerradas en casa haciendo todos los trámites por teléfono, intentando esquivar los pensamientos de cómo se sintió y qué pasó por su cabeza los últimos momentos", ha narrado.

Por último, Ana ha querido agradecer nuevamente a todos los que le han enviado un mensaje de ánimo: "Se han portado con nosotros maravillosamente. Nos hemos sentido muy reconfortadas por todos los compañeros y los de la radio fundamentalmente, el calor que hemos recibido, gracias".

España supera los 100.000 contagios

España ha superado los 100.000 casos de coronavirus, en concreto, se han notificado ya 102.136 desde el comienzo de la pandemia, lo que supone un incremento del 8,17 % en las últimas 24 horas, mientras el número de fallecidos ha alcanzado los 9.053, 864 más, un nuevo máximo diario (un 10,5 %).

Además, 5.872 pacientes están ingresados en la UCI, 265 más (un incremento del 4,72 %), aunque el dato supone que los ingresos se han ralentizado respecto a los registrados el martes, cuando se contabilizaron 376 nuevas entradas en las unidades de cuidados intensivos.

Otras 22.647 personas ya se han recuperado del COVID-19 (3.388 más), según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa.