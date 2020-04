"No podemos seguir arriesgando la vida de nuestros marineros"

Los pescadores están preocupados por su salud. Por ahora, siguen saliendo a pescar, aunque algunos barcos han dejado de salir a faenar, pero ¿tienen los medios necesarios para trabajar evitando el contagio de coronavirus?¿Puede haber desabastecimiento de pescado si deciden parar? Para que nos aclarara la situación del sector, el domingo en SER Consumidor hablamos con Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores.

"La Administración no nos garantiza el material sanitario necesario, la gente sigue saliendo al mar, pero en los barcos es imposible mantener la distancia de seguridad", denunció. Basilio Otero destacó que no solo está en riesgo la salud de los marineros. "Tenemos familia, convivimos con niños, con mayores, y existe ese miedo al contagio".

Las cofradías de pescadores denuncian que ellos sigan teniendo que salir al mar, aún poniendo en riesgo su salud, pero, sin embargo, les prohíben ir juntos hasta el puerto por incumplir la distancia de seguridad reglamentaria. "En embarcaciones de arrastre, por ejemplo, que tienen más tripulación, suelen ir hasta allí en furgones de 9 plazas. Ya han llamado la atención a algunos compañeros", explicó. Y expuso que si tienen que mantener rigurosamente estas medidas de seguridad, no tendrían que seguir trabajando. "Nosotros creemos que si en el coche no podemos ir juntos para mantener la distancia de seguridad, en los barcos, que tenemos que arrimar todos el hombro literalmente, tampoco podríamos. O una cosa o la otra", explicó Otero.

La pesca es un sector estratégico, por lo que, en principio, no pueden realizar un ERTE. "Lo hemos consultado con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad Social y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero aún no tenemos respuesta". Pero se mostró tajante ante esta situación: "Tenemos clara una cosa: si tú no eres capaz de garantizar la seguridad de los trabajadores, por causa mayor debemos poder parar y tenemos derecho a hacer un ERTE". Algo que parece imposible en este sector.

¿DESABASTECIMIENTO DE PESCADO?

Muchas embarcaciones, por la situación actual, han decidido parar. "En el mediterráneo, por ejemplo, la pesca de día está paralizada en un 90%", explicó el marinero. Y comentó que pronto se sumarán más embarcaciones.

¿Esto puede hacer que nos quedemos sin pescado?, le preguntamos.

“Hay mucho pescado congelado que se ha pescado estos días, no creo que haya desabastecimiento en los puntos de venta. Pero sí se notará la bajada de pescado fresco”

DONACIÓN DE MASCARILLAS

Durante la entrevista citó que, la pasada semana, "una empresa de Alicante que hace sofás, y a la que desde aquí quiero agradecer su labor, nos llamó para proporcionarnos mascarillas. El departamento de tapicería de esta empresa se está dedicando a hacer mascarillas y nos las enviarán en los próximos días", agradeció Otero.

Pero si no se adoptan las medidas de seguridad pertinentes, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores tiene claro cuál será el siguiente paso: dejar de salir al mar. "No podemos seguir arriesgando la vida de nuestros marineros", concluyó.