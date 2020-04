El debate de las mascarillas: ¿debemos usarlas o no?

Escucha el tramo completo sobre mascarillas de 'Hora 25':

Cada profesional o experto que está jugando un papel relevante en esta crisis ha tenido que responder a la pregunta de si es necesario o no usar mascarilla, pero no todos han respondido lo mismo.

El pasado 19 de marzo, estuvo en Milán el vicepresidente de la Cruz Roja China. De pie, y al lado del Gobernador de Lombardía, reprochaba a los italianos que no las usaran. Hace cuatro días, el Director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, respondía a esa misma pregunta: "No hay evidencias que permitan decir que hay un beneficio en que la población general lleve mascarilla. Puede ocurrir lo contrario: que por usarla mal, no colocarla bien o quitársela y ponérsela aparezcan riesgos". En 'Hora 25', José María Peña, jefe clínico de Medicina Interna de la Paz respondió: "Salir a la calle con mascarilla solo es razonable si uno piensa que le van a escupir en la cara".

Hoy hemos sabido algo muy importante: por qué este virus es tan contagioso. La revista Nature ha publicado las conclusiones de la investigación que ha estudiado cómo se comportó el virus en nueve jóvenes alemanes. La novedad es que el virus se multiplica muy rápidamente en la garganta y en los primeros días. De ahí que nos hayamos preguntado si este estudio no pone en entredicho todo lo que se ha recomendado sobre el uso de las mascarillas. José Antonio López Guerrero es virólogo y miembro de la Sociedad Española de Virología. "La OMS ha hecho un comunicado cambiando un poco los mensajes. En ese sentido, el ministro de Sanidad ya se manifiesta en favor de este cambio de criterio. Con este estudio de Nature, es lógico pensar que tiene sentido la recomendación del uso de mascarilla para todas las personas que tengan que ir a la calle. Quizás, con todo lo que sabemos ahora, habría habido algún cambio de criterio meses atrás". López Guerrero reconoce que él usaría mascarilla si saliera a la calle, pero advierte "no es un cambio de criterio es un cambio de conocimiento científico".

Las mascarillas se han convertido en el icono de esta pandemia y casi en objeto de estudio porque todos queremos saber más sobre ellas. En 'Hora 25', hemos respondido a las otras preguntas más frecuentes.

¿Todos los profesionales sanitarios necesitan la misma mascarilla?

José María Domínguez Roldán. Médico intensivista en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial.

Los profesionales que no están en contacto directo con los pacientes puede usar una mascarilla quirúrgica que impide al menos que las gotas respiratorias más grandes procedentes de estornudos o de la tos entren directamente por la boca o la nariz. Estas mascarillas tienen menos capacidad de filtro y menos ajuste a la cara. Cuando los profesionales están en contacto con pacientes con altas sospechas de contagio de COVID, usan las FFP2, tienen un 92% de filtración y un gran ajuste a cara. Las mascarillas de más nivel de filtración FFP3 deben ser destinadas a los que trabajan con pacientes diagnosticados de coronavirus. Tienen un 98% de eficacia de filtración con fuga al exterior mínima. Es absolutamente eficaz contra bacterias, virus, hongos y el virus COVID-19.

No encuentro mascarillas. ¿Si las hago en casa sirven de algo?

Mónica Ardanuy. Profesora e investigadora de ingenieria textil en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Es una pregunta que no tiene fácil respuesta A la hora de utilizar una mascarilla doméstica es muy importante saber de qué o a quién protegerá. Si nos tiene que proteger de partículas muy pequeñas como son las del coronavirus, el material debe tener una estructura y tamaño de poro que permita este filtrado y que asegure un caudal de aire que nos permita respirar con comodidad. Este tamaño de poro, estructura y porosidad variará de una tela a otra dependiendo de factores como son la finura y forma de la fibra, la estructura textil y del grosor de la tela y si se combinan varias telas. Por lo tanto, habría que hacer una medida objetiva de la capacidad de filtración. Siempre filtraría más utilizar telas no tejidas, o tipo fieltro como los paños de microfibra o varias capas de tejidos. Pero es muy importante tener en cuenta que va a filtrar un porcentaje determinado de partículas, pero no todas las partículas y no partículas tan pequeñas como son las de este virus.

¿Por qué en Jaón o Corea del Sur no hay debate sobre si hay que usar o no las mascarillas?

Águeda Parra. Sinóloga, doctora en ciencias políticas y autora del libro China, las rutas de poder.

En los países asiáticos existe una cultura de uso de mascarillas generalizada entre la población. Se puede entender por distintos motivos. En primer lugar, existe unos motivos de contaminación ambiental muchos acusada que en Occidente. No es extraño ver a la gente de a pie, conductores de motocicletas utilizarlas para protegerse de agentes externos. Aunque su uso es más generalizado en invierno, hay muchas personas que las llevan todo el año. Si tienen alguna afección, favorece protegerse a uno mismo, pero también las utilizan porque permite preservar la salud de la comunidad. Aquí destaca la herencia confuciana que comparten todos los países asiáticos. Anteponer la sociedad, la comunidad, el país al individualismo que impera en Occidente. Los países asiáticos están mucho más acostumbrados a pasar por crisis sanitarias parecidas a las del COVID-19 y su impacto está muy presente en la población. De ahí que su uso esté más generalizado en estas sociedades cuando aparece una nueva crisis sanitaria como la que estamos midiendo ahora. Sin embargo, en Occidente existe cierto rechazo a ver que las personas usen mascarillas. En la mayoría de los casos se trata de personas asiáticas que visitan nuestro país, por lo que aplicaría las razones que he mencionado anteriores, aunque estén en el extranjero.

