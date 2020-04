"No lo quiero, me supera su personaje": La gran estrella que no tiene hueco en el Real Madrid para Roncero

La semana pasada había quedado un Sanedrín especial con Manolete y Tomás Roncero. Esta semana, en ‘El Larguero’, Álvaro Benito decidió volver a juntarlos y añadir a Santi Giménez y a Jordi Martí en el mismo para hablar acera de cómo llevan el confinamiento, la situación actual de los clubes de fútbol y la vuelta de las competiciones tras la crisis por el coronavirus.

Roncero comenzaría 'El Sanedrín' hablando del Real Madrid, específicamente de la portada de un reconocido diario deportivo francés que ilustraba la salida de Mbappé y de Neymar del conjunto parisino. Al segundo de los jugadores anteriormente mencionados, Roncero no dudó en valorarlo: "Yo no lo quiero, pero como muchos madridistas... ¡Ojo, al Neymar personaje, no al futbolista, el futbolista me encanta! (...) Yo creo que lo que hacía en el Barça, en el Madrid hubiese sido un escándalo”, dijo refiriéndose a las constantes salidas del crack brasileño a su país natal para celebrar el cumpleaños de su hermana.

Acto seguido, nuestros comentaristas comenzaron a hablar de la situación actual del deporte rey de las competiciones que se reanudarán, o al menos es lo previsto, cuando esto pase: “Es una situación que nos ha superado a todos, incluyendo a los clubes”, dijo Roncero, para que Santi Giménez diera su opinión posteriormente: “Me parece que todos los proyectos de los que se hablan es como intentar construir castillos desde el aire, nadie sabe bien cómo va a ir”, añadió.

Manolete, a su vez, se mostró en contra de la idea general de continuar con el fútbol tras la crisis generada por el coronavirus: “No se deben reanudar las competiciones bajo ningún concepto”, expresó.

Tras esto, y para concluir, el tema del fútbol sin afición se puso sobre la mesa de debate en 'El Larguero' y nuestros miembros de 'El Sanedrín' no dudaron en dar su opinión respecto al tema: “No le gusta a nadie, pero no queda otra”, sostuvo Roncero.

Sin embargo, Manolete volvió a refutar el argumento de Tomás Roncero ya que para él, “el aficionado es sagrado en esto de la pelotita”.