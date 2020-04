Los alimentos caducados que puedes comer... ¡y los que no!

A todos se nos ha pasado la fecha de caducidad de algún producto y lo hemos tenido que tirar. Ahora, con la crisis del coronavirus y el confinamiento en casa, es normal que se nos olvide consumir algún que otro producto que guardamos en la despensa o en la nevera. Pero, ¿podemos comer los productos caducados?¿Cuál es la diferencia entre la fecha de caducidad y el consumo preferente? Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, experta en seguridad alimentaria y colaboradora del SER Consumidor, nos dio algunas pautas el domingo en el programa.

Es importante distinguir la fecha de caducidad de la de consumo preferente. Muchos consumidores piensan que es lo mismo. Y esto contribuye al incremento del desperdicio alimentario. "La fecha de caducidad indica el día en el que el alimento deja de ser seguro. A partir de esa fecha, hay que tirarlo. La fecha de consumo preferente está relacionado con las propiedades sensoriales, organolépticas: hasta esa fecha el alimento guarda sus características esperadas (olor, color, textura) , pero después sigue siendo seguro", explicó la experta.

Entre todos los productos que nos veden con una fecha grabada, podemos distinguir tres grupos distintos: los que no debemos comer bajo ningún concepto pasado el día, los menos perecederos, y los productos que dependen de su estado en el momento del consumo (con los que hay que tener cuidado). Estas son las pautas generales que nos dio en SER Consumir Beatriz Robles.

PRODUCTOS QUE NO PODEMOS COMER CADUCADOS

- Ensaladas (aunque aparentemente estén bien)

- Embutidos

- Queso fresco

- Carnes y pescados envasados

- Y los huevos, aunque ponga consumo preferente, tampoco pueden comerse tras la fecha.

PRODUCTOS QUE SÍ PODEMOS COMER PASADA LA FECHA

- Cereales de desayuno

- Pan y bollería no rellena

- Conservas (también las de pescado y marisco, ya que están esterilizadas)

- Botes de legumbres

- Pasta

- Productos precocinados

- Frutos secos

- Botes de bebidas. "Igual saben un poco raro, pero no nos producirá una intoxicación alimentaria", añadió la experta en seguridad alimentaria.

PRODUCTOS CON LOS QUE HAY QUE TENER CUIDADO

Una práctica muy recurrente entre los consumidores, cuando ven que un alimento se está poniendo malo, es quitarle la parte 'pasada’, como el moho, y comerse el resto del producto. Esto es, según Robles, "muy peligroso". "El pan de molde, que siempre lleva fecha preferente, a veces vemos que le sale moho. Y lo que hacemos es eliminar esa parte de moho y comernos el resto", expuso. Esto se suele hacer también con el queso de untar, pero no es recomendable. "Esto es una práctica peligrosa. Ese moho produce unas toxinas, micotoxinas, que no se ven y que pueden penetrar bastante en el alimento. Nunca podemos saber hasta dónde tenemos que quitar". Y añadió : "Estas toxinas nos pueden producir daños agudos como una gastroenteritis. Y si las consumimos en pequeñas dosis durante mucho tiempo tienen efectos carcinogénicos, pueden producir cáncer. Y también alteran el ADN, es decir, es peligroso en embarazadas”, nos aclaró.

FRUTAS Y PRODUCTOS SIN FECHA

Las frutas y verduras que compramos a granel no tienen fecha. Pero, como recomendó Beatriz Robles, "si están dañadas, tienen moho, o están reblandecidas, no deberíamos comerlas”.

Las bebidas alcohólicas, como los vinos, no se estropean con el tiempo. Aunque la dietista-nutricionista no recomienda su consumo. "No hay problema en consumir bebidas alcohólicas después de la fecha indicada. Pero ya que estamos en confinamiento, vamos a evitar tenerlas en casa. Porque en estos momentos se juntan muchas circunstancias que pueden hacer que bebamos más de lo que bebemos normalmente: el estrés, los momentos de ansiedad... es mejor evitarlas".

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA COMPRA

Aprovechando su presencia en el programa, y pese a no ser viróloga, sí le plantamos dudas habituales sobre la limpieza de los alimentos y los envases cuando acudimos de compra estos días.

Muchas personas están siendo muy precavidas a la hora de salir de casa para evitar el contagio de coronavirus. Hay personas que van al supermercado y, cuando llegan a su casa, lavan todos los productos y envases que han comprado. Esto, en principio, no es necesario. “No hay evidencia científica de que los alimentos o envases sean una vía de transmisión del COVID-19. No obstante, si estamos muy preocupados y queremos tomar precauciones, una limpieza básica con agua y jabón, sería suficiente", comentó Beatriz Robles.

La divulgadora destacó la importancia de seguir siempre las pautas sanitarias y no hacer caso a bulos que corren por internet. Bulos como la creación de desinfectantes caseros con distintos productos de limpieza. "No inventemos. Lo que funciona, funciona. El jabón es capaz de destruir el virus. Lavarnos las manos continuamente con agua y jabón es la mejor forma de evitar el contagio", concluyó