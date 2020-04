¿Está Andreu Buenafuente en declive?

El Nadie Sabe Nada lleva siete temporadas en la antena de la Cadena SER pero Andreu Buenafuente lleva en la cresta de la ola las últimas tres décadas, la primera a nivel local en Cataluña y las dos últimas primero en televisión y luego en radio, siendo una de las referencias del humor en nuestro país.

Sin embargo, Andreu está algo 'mosca'. Nota que ya no está igual que antes y en el programa del pasado sábado en el Nadie Sabe Nada, quiso compartir lo que siente con Berto. "Quería comentarte que estoy un poco preocupado porque en los últimos programas me he dado cuenta que 'me patina el embrague'", se sinceró Buenafuente ante la risa cómplice del público.

"No pillo a veces las cosas mínimamente complejas, nunca fui de pillar mucho mecánicas pero ahora quizá esté más acentuado", continuó Andreu a lo que Berto, tras una broma sobre su manera de colocarse los cascos, contestó que "lo mejor" era afrontarlo. "Es verdad que está pasándote. Estás patinando. ¿Pero quién ha tenido una racha buena de 30 años? ¿Quién?", preguntó su compñaero de fatigas.

La respuesta de Andreu Buenafuente fue clara y concisa: "Franco". Tras este pequeño y sencillo chiste, el propio Andreu despejó todas las dudas que podía haber. De declive nada, Buenafuente, y más en un programa con el formato del Nadie, está mejor que nunca.