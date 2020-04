Juan Carlos Campo, sobre el control telemático a asintomáticos: "Es con carácter voluntario"

Escucha la entrevista completa a Juan Carlos Campo en 'Hora 25':

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pasado este miércoles en el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, para valorar el impacto de la crisis del coronavirus y los próximos pasos a seguir por el Gobierno. El ministro Campo ha sido cuestionado por la petición a los registros civiles de las licencias de enterramiento y sobre una posible estimación del impacto real del coronavirus en la mortalidad. "Tenemos que cotejar esa información del Registro Civil, que siempre la valora el INE (...) Usted me pide que le haga una valoración en dos días de estos datos pero es imposible. Con toda la gente en casa han bajado los accidentes en carretera, los asesinatos en la calle... no se puede calcular un porcentaje sin contexto (...) Esta información todavía no tiene un peso específico, pero evidentemente ahora no tenemos una muestra amplia. Creo que no debemos especular", ha afirmado el ministro Juan Carlos Campo.

El titular de Justicia también se ha referido al control telemático de los ciudadanos asintomáticos y a la posible vulneración de derechos que podría suponer. "El control telemático se está haciendo con carácter voluntario, como hacen los padres con los hijos menores. No hay que asustarse. El estado de alarma no es una devaluación de los derechos. El único derecho que está en cuestión es la libertad de movimiento", ha asegurado Campo, que también ha querido dejar claro respecto a las querellas contra el Gobierno, que "nadie" va a poder imputar una "irresponsabilidad o dejación de funciones" al Ejecutivo.

Las frases más destacadas de Juan Carlos Campo en 'Hora 25':



"La contabilidad es clara, hay una pauta, los datos que ofrece el Gobierno son el total de los datos transmitidos por las CCAA. La persona que está diagnosticada de coronavirus y fallece ha fallecido por coronavirus. Es la única manera de ver que una persona ha fallecido por esta enfermedad y no por otra"

"Los registros civiles no cuentan muertos, no cuentan defunciones... Inscriben hechos. Estamos hablando de 8.100 registros civiles en España. De los cuales, 3.800 están informatizados. Hay muchos pequeñitos. En la licencia de enterramientos no se hace constar la causa, eso desapareció en el 1984. Tenemos necesidad de información para combatir la pandemia, pero lo que nos da el registro civil es para el INE"

"Con la resolución del otro día queremos conocer bien dónde están las causas de la muerte, porque hay personas que siguen muriendo de violencia machista, de accidentes de tráfico... Todo análisis de la realidad será bueno. Por eso hemos encargado que los registros civiles nos digan los que han muerto en un hospital o fuera de él, pero eso solo tendrá valor cuando seamos capaces de armonizarla (...) ahora mismo la única fuente fiable es la que dan las CCAA a Sanidad"

"Todos aprendemos día a día (...) hay muchísimos positivos que son asintomáticos, por eso se ha decretado el estado de alarma en España"

"Tenemos que cotejar esa información del registro civil, que siempre la valora el INE... Usted me pide que le haga una valoración en dos días pero es imposible. Con toda la gente en casa han bajado los accidentes, los asesinatos en la calle... no se puede calcular un porcentaje (...) Esta información todavía no tiene un peso específico, pero evidentemente ahora no tenemos una muestra amplia. Creo que no debemos especular"

"La ciudadanía española está demostrando un ejercicio cívico y un compromiso envidiable. Hay miles de sanciones entre 47 millones de españoles. Esto va a seguir así, es la solución a corto plazo. Si alguien es detenido varias veces en la calle, ni siquiera siendo positivo, se le ha mandado a prisión porque puede contagiar. Hablamos de una alarma nacional. Tenemos un sistema que funciona, el estado de alarma no rebaja el estado de derecho. El artículo 7 del estado de alarma restringe el movimiento. Para ser privado de ellos necesitaré los mismos instrumentos que hace dos meses. Esta medida es en atención a muchas personas que no pueden quedarse solas. Un positivo que vive con sus padres ancianos debe saber que puede contagiarles. O el que vive solo puede contagiarse y empeorar. Aislar a los positivos no sintomáticos es una medida de concienciación social"

"El control telemático se está haciendo con carácter voluntario, como hacen los padres con los hijos menores. No hay que asustarse. El estado de alarma no es una devaluación de los derechos. El único derecho que está en cuestión es la libertad de movimiento"

"Respecto a las querellas contra el Gobierno, respeto las decisiones de los magistrados y de los tribunales (...) la crítica es buena, la autocrítica también. Que tras este periodo se pueda evaluar la actuación del Gobierno es sano, pero nadie puede decir que el Gobierno no está poniendo toda la carne en el asador para frenar esta pandemia"

"No creo que nadie pueda imputar una dejación e irresponsabilidad al Gobierno. Estamos dando ejemplo de esa idea de unidad y de que todos podemos salir de aquí. Uno mira a nuestro entorno y ve que todos somos iguales. Hemos tomado las medidas de confinamiento más duras de nuestro entorno y está dando sus resultados"

"Los dos, Illa y María Jesús Montero, están diciendo lo mismo. Todavía es pronto para decir dónde estamos. Vemos luz al final del túnel, pero el proceso será lento y es fruto de una desescalada en la que iremos recobrando la normalidad. Que nadie olvide que este lunes hay una pequeña desescalada, que el decreto de ayuda a autónomos y pymes acaba el lunes y volverá la actividad económica. Decimos que vamos en buen camino, pero las autoridades sanitarias marcarán la actividad del Gobierno"