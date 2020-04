"Que no digan que el Real Madrid está saneado", Iturralde analiza la bajada de salario a los futbolistas

El Real Madrid anunció este miércoles un acuerdo con la plantilla por el cual los jugadores se reducirán el sueldo un 10% en caso de que vuelva LaLiga y un 20% si no se reanuda. Dani Garrido, Iturralde González y Axel Torres analizaron algunas de las posibles consecuencias del ERTE en el club blanco.

"Me pierdo un poco en estos temas, probablemente un economista me tiraría abajo el argumento... Pero por pura lógica: si estamos hablando de que el Real Madrid es un club saneado, si quitas un 10% del salario a los jugadores, ellos dejas de retribuir a las arcas del Estado", explicó a exponer Iturralde.

"Al final deja de ganar el Estado, ¿qué es mejor? Hay cosas que no me cuadran. ¿Es mejor eso, que ahora el Estado tiene que invertir en Sanidad? Si está saneado el club, ¿por qué bajan el 10%? Si lo bajan, entonces que no diga que el Madrid está saneado. Que no digan eso", añadió Iturralde.

Javier Herráez explicó el proceso de pago del club blanco a los jugadores. "El Madrid paga dos veces al año. En junio y en enero. En el sueldo que llega a los jugadores, los impuestos los paga el club. Si está saneado, dejan un tributo que puede ser muy importante. Otra cosa es que no lo esté", explicó Herráez.

No obstante, Axel Torres quiso destacar que ni el Real Madrid ni el FC Barcelona -que confirmó el ERTE el mismo día- no serán los clubes más afectados por las consecuencias económicas del parón.

"De todos modos las complicaciones no vendrán para estos equipos. Vendrán para los equipos que no tengan los paraguas de las Champions League, de los grandes sponsors...", añadió.

"En el fútbol está pasando como en el resto de la sociedad: no todas las empresas que se atienen a un ERTE lo hacen porque si no se van a la quiebra. Pero es cierto que dejan de ingresar y una manera de compernsarlo es esa", añadió Axel.

Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, analizó la diferencia actuación entre Madrid y Barça. "Las formas importan mucho: no es lo mismo la imagen que ha generado el Madrid con la que ha hecho el Barça, y eso que lo hizo antes", explicó.

"La gente tiene un girigay: clubes que bajan los salarios para lo que queda de temporada, luego modestos sin ERTES... pero entonces ¿qué está haciendo Aganzo si cada club lo acuerda con sus jugadores?", añadió.

