"No sabía ni que se podía llegar a ser lo más visto de Netflix en el mundo"

El 20 de marzo llegó a Netflix la cinta española ‘El Hoyo’, que desde entonces se mantiene entre lo más visto de la plataforma en todo el mundo. ‘El Hoyo’ presenta una especie de prisión piramidal, con un número desconocido de celdas, situadas en vertical y comunicadas solo por un gran agujero en el centro por el que desciende de vez en cuando una enorme plataforma llena de una comida. Manjares que degustan primero quienes se encuentran en el nivel uno y, por tanto, para cuando la comida llega a otros pisos no quedan más que restos, huesos y vajilla rota. Es un viaje hasta el fondo de los fondos, donde la única escapatoria para resistir parece la solidaridad. Y quizá por eso la película no pudo haber llegado en mejor momento a Netflix, en esta situación de confinamiento global.“Esta película no es una crítica social, es una autocrítica social. Y está planteada así, sin respuestas claras, sin panfletos” dice Galder Gaztelu-Urrutia, director de ‘El Hoyo’ en ‘La Ventana’.

‘El Hoyo’ cuenta una historia internacional y por eso “se está leyendo de forma similar en todos los países porque estamos hablando de temas que todo el mundo conoce, como el reparto de la riqueza, todos reconocemos la injusticia y todos la ejercemos, de manera directa o indirecta”, asegura Gaztelu-Urrutia. Del éxito internacional “apenas somos conscientes porque estamos confinados, pero esto de ser la película más vista a nivel mundial de Netflix no sabía ni que se podía hacer".

Sobre la posibilidad de hacer una precuela de ‘El Hoyo’, lo que anticipa la distopía, dice el director en ‘La Ventana’ que “hay algo de eso, pero es muy pronto para hablar de ello, prefiero no meterme en líos”. Final abierto y principio también abierto.