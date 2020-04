Pedro Duque: "Pedimos excepciones a reglas de patentes para que la vacuna llegue pronto y rápido a todos"

"Sólo la ciencia traerá una solución completa a esta pandemia, aunque las soluciones del día a día tienen que venir de la disciplina social, la solidaridad y el esfuerzo de cada uno de nosotros". Lo ha asegurado esta tarde en La Ventana el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien también considera que todo lo ocurrido debería suscitar una reflexión en el futuro, una vez superada la crisis.

Preguntado por la llamativa dependencia exterior de medios básicos como mascarillas o respiradores, Duque ha sostenido que "eso le está pasando a todo el mundo porque en las últimas décadas con el fenómeno de la globalización parecía que en el comercio mundial daba igual dónde se produjeran las cosas, y al final hemos terminado viendo que un rango grande de productos a lo mejor sólo se fabrican en Asia, por ejemplo. Y todos tenemos que importarlos desde el mismo sitio, traerlos en barco, etc. Ahora nos damos cuenta de que quizá habría que reflexionar sobre esto".

El ministro ha defendido la necesidad de contar con excepciones a algunas reglas de patentes para que la vacuna, "se logre donde se logre", esté pronto a disposición de todo el mundo. "Es la posición que está defendiendo España en todos los foros internacionales y la que, a juicio de Duque, los Gobiernos tienen que aplicar para que la vacuna pueda llegar del modo más rápido y equitativo a las poblaciones de todos los países.

Duque ha declinado comentar el caso de la sonada dimisión del presidente del Consejo Europeo de Investigación, Mauro Ferrari, que el pasado martes anunció su marcha asegurando sentirse decepcionado por la falta de una respuesta unida de Europa a esta pandemia. "No he podido hablar con todos los implicados y no voy a emitir un juicio al respecto", ha señalado el ministro recordando que horas después el Consejo Europeo de Investigación señaló que había sido la institución la que había expulsado a Ferrari y no al revés."Ya sabemos que Europa es muy lenta y que algunos se impacientan pero hay que dar algo de tiempo, dos o tres semanas", ha apuntado el ministro recordando el acuerdo de ayudas millonarias alcanzado ayer por los ministros de Finanzas de la UE.

Duque ha elogiado el confinamiento ejemplar que están llevando a cabo los ciudadanos españoles durante esta crisis y lo ha considerado mucho más difícil que el que a él le tocó vivir en su época de astronauta en la Estación Espacial Europea. ‘Aquello fueron diez días, con lo que llevamos ahora ya hemos pasado todos la reválida. No soy partidario de que demos muchas lecciones porque a la gente le ha caido esto de repente, no con tres años de entrenamiento como era nuestro caso, y en la Estación Espacial no hay niños corriendo desatados. Esto es mucho más difícil’, ha señalado Duque valorando así el esfuerzo de la ciudadanía en esta crisis.

